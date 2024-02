Bullrich: “Se viene un nuevo rediseño político, una coalición entre el PRO y LLA”

Compartir esta noticia:

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que «se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno nacional, tras el frustrado debate de la ley Bases en la Cámara de Diputados, y adelantó que «se viene una coalición política» entre el PRO y La Libertad Avanza.

«Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y LLA. La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos», expresó Bullrich anoche en declaraciones al canal La Nación+, al ser consultada sobre si debía haber una alianza entre su partido y el gobierno nacional.

En este sentido, Bullrich sostuvo que no quería «apurar» dicha unión porque todavía «es un tema a debatir».

“Yo empujo para ese lado sin duda para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó.

Asimismo, la expresidenta del PRO señaló que todavía «hay muchos nombramientos que faltan» designar en el Gobierno nacional y aseguró que es necesario «avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intenta destruir al gobierno desde dentro».

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, acusó la ministra.

Fuente: telam

