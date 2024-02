Despidieron a 250 trabajadores del Procrear

Compartir esta noticia:

El presidente de la Cámara de la Construcción pampeana, Adrián Pérez Habiaga, señaló que este jueves las empresas constructoras que tienen las obras del Procrear en La Pampa despidieron a 250 trabajadores.

Los trabajadores fueron despedidos de las obras del Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay y se suman a los 120 que ya habían sido cesanteados hace pocos días.

Las empresas reclaman la falta de pago de los certificados por parte del Gobierno nacional. No han pagado desde noviembre del año pasado.

El presidente de la Cámara de la Construcción pampeana, Adrián Pérez Habiaga, confirmó esta noticia y señaló que «a nivel nacional, desde diciembre ya los despidos deben estar rondando en los 70.000 puestos de trabajo»

Remarcó que no hay diálogo con el Gobierno Nacional: «A la Cámara Argentina no la reciben y como no están nombrados todos los cargos a nivel nacional, nadie te puede confirmar nada ni asegurar nada». dijo Pérez Habiaga en una entrevista al noticiero de CPEtv.

Detalló que «la Cámara Argentina de la Construcción alberga a 1.400 empresas y de esas el 95% son pymes. No hay que pensar que esto es problema de grandes empresas. Hay pequeñas empresas que no tienen espaldas para aguantar».

Al ser consultado si pueden empezar a cerrarse constructoras a nivel nacional, señaló que «Es probable. No sé si cerrar, pero sí empezar con todos los procesos, con concursos de acreedores. La cadena de pago está casi rota en la construcción. Habrá que esperar cómo se desenvuelve si no hay una respuesta de parte del Estado Nacional.

Remarcó que en La Pampa «las empresas que se encuentran realizando las viviendas del Procrear, no nos pagan desde el mes de noviembre del año pasado y algunos octubre del año pasado. A otras obras realizadas en abril del año pasado no se las han pagado. Y eso acumula una deuda entre todas las empresas, de casi 3.000 millones de pesos». Resaltó que esto conlleva a que «ya hubo 120 despidos en el Procrear, y este jueves se están realizando casi cerca de otros 200 despidos más, 250 despidos más, las deudas que las empresas han generado es muy alta y no pueden arriesgarse a tener un problema económico y tener que cerrarla».

Finalmente expresó «no ningún tipo de respuesta, es una incertidumbre. Vos no sabés si lo que hacés hoy lo vas a cobrar alguna vez. Jamás hemos vivido una situación de este tipo».

