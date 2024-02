“El Correo Argentino tuvo un aumento absoluto en cuanto a los trámites de telegramas de despidos”

Compartir esta noticia:

El secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, dio detalles de lo que sucede en cuanto al empleo y vaticinó conflictos importantes hacia adelante. También reveló el trabajo que están llevando a cabo con las patronales, los trabajadores y el Estado provincial.

El secretario de Trabajo de la provincia confirmó el encuentro paritario del 21 de febrero que “sale del acta acuerdo en el marco de la construcción de la nueva metodología de negociación salarial y de construcción de un seguimiento permanente. No podemos saber como van a ser los próximos seis meses en este país porque la incertidumbre es lo que nos gana a todos, nadie puede definir cuál va a ser la orientación que vamos a tener los argentinos”, y aseguró que “lo que si sabemos es que hay una transferencia de ganancias y recursos a los que más tienen por sobre los que menos tienen, esto es concreto y notorio, con un intento de instalación de una pseudo monarquía que, por suerte, las herramientas de contención de la democracia funcionan muy bien y ante el desaguisado que hizo este grupo advenedizo se ha puesto un freno”.

En la charla con INFOPICO RADIO 99.9, Pedehontaá hizo referencia al encuentro que mantuvo con la Cámara de Comercio, Industria y Promoción de la provincia y contó que “fue la primera de una serie de reuniones que vamos a tener con las cámaras empresariales, con las asociaciones gremiales patronales, para saber que están viendo ellos, en el corto y mediano plazo en cuanto al mercado laboral. Quienes hoy conducen una pyme o micropyme, que son casi el 85% de la construcción productiva de la provincia, son los que tienen la foto de la realidad y los que nos dijeron es que están teniendo muchas consultas de sus asociados, de ver cuál es el horizonte: marcan, como una época de quiebre entre marzo y abril donde comenzaríamos a tener una conflictividad laboral bastante importante”.

El funcionario subrayó que “en todas nuestras delegaciones se empieza a notar un crecimiento permanente y semanal de quienes vienen a ver cómo presentan su reclamo por despido, sin causa y sin indemnización. En ese marco, el gobernador nos pidió que generemos un diálogo social para ver si podemos llegar a la construcción tripartita entre la patronal, los trabajadores y el Estado para armar los tabiques de contención para lo que viene”.

Aseguró que “el Correo Argentino tuvo un aumento absoluto en cuanto a los trámites de telegramas de despidos, sobre todo la semana pasada, con esta crisis que generó el gobierno nacional en la obra pública, que no solo la paralizó en cuanto a la proyección, sino también en la ejecución con todos los compromisos que tenían los empresarios no solo con los trabajadores, sino también con los proveedores. Esto va a crear un grave conflicto en la provincia de La Pampa”, y remarcó que “si hay algo que tenemos que agradecer del gobierno de Alberto Fernández fue la masividad y calidad en la obra pública. Ese pacto ya está y ahora estamos viendo cuanto va a ser el impacto en el cordón industrial, en la actividad comercial, gastronomía, de servicio, que comienzan a sentir una merma”.

El funcionario reflexionó sobre la actualidad y, dijo que “vos podés estar enojado con un partido, podés estar enojado porque tu salario trabajando no te alcanzaba, pero que la gente no empiece a ver la realidad de hacia donde vamos, me preocupa mucho porque Javier Milei recién comienza y puede tomar decisiones que cambien el rumbo que tengan en cuenta a la gente, pero no puede haber políticas públicas que solo piensen en los poderosos y en la transmisión de recursos y de ganancias a un grupo selecto de empresarios por sobre una masa de un país”, y se preguntó “¿había cosas para arreglar?: por supuesto. Milei no es el culpable de la crisis social y económica del país, pero si es culpable de haberla agravado a niveles grandes de incertidumbre”.

