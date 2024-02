Javier Milei profundiza el ataque a los gobernadores: “No nos importa pagar el costo político”

Compartir esta noticia:

El jefe de Estado usó sus redes sociales para justificar su decisión de entablar una guerra con los gobernadores y diputados que no votaron la ley ómnibus. “No vinimos acá a seguir jugando el mismo”, dijo.









El presidente de la Nación, Javier Milei, de gira por Italia, justificó en un texto al que tituló “Cambio de reglas”, su decisión de darle la espalda a las provincias, tras el fracaso en el Congreso de la ley ómnibus. “No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre”, afirmó.

Tras los recortes en el giro de los fondos discrecionales como el Compensador del Transporte y el de Incentivo Docente y haciéndose eco del malestar de los gobernadores e intendentes del interior del país, el jefe de Estado indicó que “lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta”.

En este sentido, brindó una explicación también por la difusión de listas negras de supuestos “traidores”: “Dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”.

“Durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales”, indicó y agregó: “Todo eso se acabó con nosotros”.

Además, argumentó que “si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios”.

Hacía el final, redobló la apuesta y cerró con los tapones de punta: “No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.

CAMBIO DE REGLAS El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos. Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los… — Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

