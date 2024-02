Nación sigue con el ajuste contra las provincias: No llegó el dinero para las cajas de jubilación

Compartir esta noticia:

La Pampa como otras once provincias no están recibiendo el dinero que debe enviar la Nación para solventar el déficit de las cajas de jubilación que en su momento no transfirió.

El Ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, le dijo a Plan B que el Gobierno de Javier Milei «No envió nada para déficit previsional. Debería haber entrado en enero la cuota de la ley 27260», sostuvo el funcionario provincial.

El Gobierno debía enviar en enero el dinero para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas a Nación.

Esta medida no sólo afecta a La Pampa, sino también a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La obligación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos es del año 1999, cuando se suscribió un pacto fiscal en donde el gobierno Nacional asumía ese compromiso.

Hay que entender que el año pasado los montos fueron de $163 millones mensuales y en enero se esperaba una actualización de montos, pero al final Anses suspendió el envío de fondos.

