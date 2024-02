Caso de dengue autóctono en La Pampa: “la paciente evoluciona bien”

Compartir esta noticia:

La infectada es una mujer que reside en General Pico y no registra antecedentes de viaje. Conforme al informe del Ministerio de Salud, actualmente la paciente se encuentra en su domicilio bajo un estricto control de su evolución.









«La paciente no requirió internación y está evolucionando bien, aunque sigue con control exhaustivo», aseguró la doctora Ana Bertone, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial.

La funcionaria dio detalles del caso y además brindó importantísimas recomendaciones vinculadas con la prevención de la enfermedad.

«Afortunadamente está evolucionando bien. Se encuentra transitando la etapa en la que la fiebre empiece a bajar. No obstante, sigue en control exhaustivo y monitoreo permanente. Se encuentra en seguimiento en su casa, porque el caso no requirió de internación», dijo Bertone.

Sobre el diagnóstico, detalló que «la mujer recurrió a la consulta médica y como los síntomas eran compatibles con dengue se la trató de inmediato como un caso sospechoso y se activó todo el protocolo sanitario. Horas después los análisis de laboratorio demostraron que efectivamente tenía la enfermedad, pero los equipos de salud ya habían activado el operativo de control de foco ya que este se activa solo con la sospecha del caso».

Respecto a las primeras acciones desplegadas para el control del foco, dijo que «se buscó a personas con cuadros de fiebre alta en la zona y se procedió a realizarle análisis para descartar o confirmar la enfermedad. También se inició una fumigación, que no tiene el 100 por ciento de eficacia, porque permite eliminar sólo a los mosquitos adultos».

En cuanto al tratamiento contra la enfermedad señaló que «lamentablemente no hay un tratamiento específico para combatirla. Sólo podemos tratar los síntomas. Es importante que la gente sepa que para bajar la fiebre o calmar algún dolor debe utilizarse paracetamol, porque de esta manera evitamos el riesgo de sangrados. También es fundamental recurrir a la consulta médica cuando estamos en presencia de síntomas sospechosos».

Síntomas y recomendaciones

La titular de Epidemiología explicó que «los principales síntomas son fiebre alta, cansancio marcado, dolor en músculos y articulaciones, sarpullidos o manchas rojas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, detrás de los ojos. Hay personas que tienen mas riesgo al padecer la enfermedad, los extremos de la vida (niños y adultos mayores) embarazadas y personas con comorbilidades. Como siempre digo, hay enfermos y no enfermedades. Lo importante es acudir a la consulta con cualquiera de estos síntomas».

«El único vector de la enfermedad es el Aedes aegypti, así que para combatir el dengue hay que atacar a ese mosquito. Lo más efectivo es impactar en el ciclo de vida del mosquito. Es clave no tener recipientes con agua dentro ni fuera de la casa, así también es importante desmalezar, cortar el pasto. En esos envases las hembras depositan sus huevos. La fumigación sólo es efectiva contra los mosquitos adultos, no afecta a los huevos ni a las larvas, por lo que la prevención en las casas se torna imprescindible. Hay que tener en cuenta que el impacto de la fumigación alcanza a un 30% de la población de los mosquitos adultos. En prevención, lo que hagamos cada uno en nuestro hogar es fundamental, este mosquito tiene la característica de que siempre permanece cerca de las personas. No es como otros que proliferan en zona de lagunas o espejos de agua. Si eliminamos los posibles criaderos, que son los recipientes con agua, disminuiremos las poblaciones de mosquitos», redondeó.

Espirales y repelentes como paliativos

Bertone alentó al uso de métodos repelentes y preventivos. «Los espirales nos ayudan en nuestras casas a ahuyentar los mosquitos, así como el uso de mosquiteros y tules en cunas evita que se acerquen a nosotros. Los repelentes nos protegen de las picaduras, hay que usarlos como indica el envase, aplicarlo luego del protector solar, recordar renovarlo y estar atentos con los bebes, (usar el indicado por el pediatra y evitar aplicarlo en las manitos que pueden llevarse luego a la boca). Además, es importante también el uso de ropa clara, de mangas largas. Estos cuidados deben agudizarse y sostenerse cuando se viaja hacia el el norte del país, a otras provincias argentinas o a otros países como Brasil, Perú, Paraguay entre otros. En La Pampa tenemos que actuar con responsabilidad para evitar que el dengue se instale en la Provincia», concluyó.

Medidas preventivas

-Eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua o que puedan hacerlo, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores, cepillar, limpiar y cambiar regularmente el agua de bebederos de animales cada 2 o 3 días, cubrir y desagotar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, mantener los patios y jardines desmalezados.

-Prevenir la picadura del mosquito: usar repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase, utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones, proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

-Ante la presencia de fiebre alta, malestar general, dolores musculares y articulares, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sarpullido en la piel consulte a un establecimiento de salud, no se debe automedicar. Para la fiebre usar solo paracetamol.

La aplicación de insecticida mediante fumigación es una medida de control de emergencia, recomendada solo en respuesta a la detección de casos en áreas con presencia confirmada del vector.

