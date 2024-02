“Venganza política”: Foro de vicegobernadores repudió el recorte de Milei a las provincias

Compartir esta noticia:

En medio de la puja entre el Gobierno y las provincias por el recorte de subsidios y la coparticipación como parte del ajuste, los vicegobernadores de todo el país, entre ellos la pampeana Alicia Mayoral, se manifestaron duramente contra el presidente Javier Milei al que acusaron de obrar por «venganza política».

En el escrito, que se dio a conocer a través de las redes sociales, cuestionaron el rumbo económico y denunciaron el impacto negativo de la quita de fondos para educación (FONID), transporte, pymes, industrias y otros sectores.

Luego del traspié del Gobierno en el Congreso con la ley ómnibus, las provincias pusieron pie de guerra frente al Gobierno. En el medio, Milei denunció a diputados y gobernadores por «delincuentes» por votar en contra del proyecto de «Ley de Bases», mientras lleva adelante su gira internacional por Israel e Italia.

El comunicado que se dio a conocer hoy con la firma de los vicegobernadores de todo el país dice: «Manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige».

Además del repudio al plan económico del Gobierno, los vicegobernadores apuntaron contra el presidente Javier Milei, quien opera por «vengan política» contra las provincias, tras el ajuste y la quita de fondos a los distritos del país.

«El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público», advierte el escrito.

El documento lleva las firmas de Verónica Magario (Buenos Aires), Alicia Mayoral (La Pampa), Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Pedri Pesatti (Rio Negro), Eber Solis (Formosa), Lucas Romero Spinelli (Misiones), Alberto Bernis (Jujuy).

