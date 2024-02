Condenaron a un hombre por disparar contra un comercio en Eduardo Castex

Compartir esta noticia:

El juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, homologó hoy un acuerdo de juicio abreviado y condenó a un hombre a un año de prisión en suspenso por ser autor de los delitos de abuso de arma de fuego y portación ilegal de armas de fuego, en concurso ideal entre sí, al disparar contra un comercio porque su propietaria no tenía viandas.

El hecho se produjo hace apenas un mes, el 14 de enero, cuando el agresor, Jorge Alberto Pellegrino, de 34 años, concurrió a pedir comida y cuando le respondieron que no había, “se tornó agresivo, golpeando una ventana y la puerta del lugar, para luego esgrimir un arma de fuego calibre 22 largo y realizar un disparo al aire y otro directamente contra la vivienda”, se detalló en la sentencia.

El abreviado fue convenido entre el fiscal Oscar Alfredo Cazenave, la defensora oficial Antonella Marchisio y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. En estos procedimientos alternativos de solución de conflictos penales, los jueces y juezas no pueden imponer penas más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.

Las partes también acordaron que Pellegrino deberá cumplir, durante dos años, las siguientes pautas de conductas, ya que en caso de no hacerlo la pena pasará a ser de cumplimiento efectivo: a) fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley; b) no acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su domicilio, ni comunicarse o ejercer actos molestos contra ella; y c) realizar un tratamiento psicológico.

