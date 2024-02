El SiTraSap pidió mejoras en la paritaria y advirtió que la oferta es “mísera”

Compartir esta noticia:

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP) manifestaron su decepción por la situación económica y calificaron de “mísera” a oferta hecha por el gobierno en la paritaria provincial. “Le pedimos al gobernador que al momento de dar a conocer la pauta salarial considere que la mayoría de los trabajadores de la salud nos encontramos con salarios por debajo de la línea de la pobreza”, señalaron en un comunicado.

El texto completo consigna lo siguiente:

“Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP) estamos totalmente decepcionados por la situación económica que nos toca atravesar a toda la sociedad, con una inflación interanual que en el día de ayer marco un 254 % y un aumento del 51% en el último bimestre. La situación de la clase trabajadora no da para más, y ni hablar de los jubilados, los que cobran sus miseros haberes un mes más tarde.

Desde los sindicatos que representamos a los trabajadores en la Provincia de La Pampa, veníamos obteniendo un aumento mensual que “para la foto”, igualaba el número que marcaba el INDEC, lo que no se transmitía en los gastos reales que cada persona realiza para desarrollar su día, ya sea gastos en alimentos, traslados, recreación, salud, vestimenta, etc, etc. En definitiva, una situación que venía siendo atractiva a los ojos de un trabajador que por lo menos creía que su poder adquisitivo se sostenía ante las malas políticas implementadas por la clase política que nos gobernaba, pero que en realidad terminó siendo una situación insostenible donde cada aumento era una ficción sin sostén que no tendría sustento real en el tiempo. Desde nuestro Sindicato venimos pidiendo desde hace tiempo que se tome con seriedad el tema de la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores, el cual viene disminuyendo a pasos agigantados.

Hoy nos encontramos a la espera de una mísera Paritaria, donde en el último encuentro se nos ofreció un 10 % de aumento, dejando atrás los números de noviembre y diciembre del año 2023 así como también el histórico 14 % de aquel 2020.

Desde nuestro Sindicato le pedimos al Gobierno Provincial que considere la deuda que tiene con los/las trabajadore/as, el tema económico antes mencionado, entre otros, y considere una propuesta superadora de cara a la convocatoria del día 21 de febrero del corriente año, y siempre teniendo en cuenta que los trabajadores no somos quienes generamos esta crisis, ni tampoco quienes debemos pagarla. También le pedimos al gobernador que al momento de dar a conocer la pauta salarial considere que la mayoría de los trabajadores de la salud nos encontramos con salarios por debajo de la línea de la pobreza, y retomando lo dicho en el primer párrafo, ni hablar de los jubilados, quiénes cobran un mes mas tarde que todos los activos, casi cayendo en la indigencia”.

