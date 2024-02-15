La Provincia dio a conocer los ascensos policiales: conocé el listado

15 febrero, 2024
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Mediante el DECRETO Nº 168/2024 se dieron a conocer los ascensos de la Policía de La Pampa.

 


El listado es el siguiente:

APELLIDO Y NOMBRE CLASE D.N.I. LEGAJO

A COMISARIO GENERAL:

Los Comisarios Mayores:

CALDERON ENRIQUE MARCELO

CORGNIATI CLAUDIA CARINA

IGNACIO LUIS MARCELO

JALIP VICTOR HUGO

MOLINA GLADYS

REBICHINI ALFREDO ROBERTO

SOSA HECTOR ALBERTO

 

A COMISARIO MAYOR:

Los Comisarios Inspectores:

ARANDA ALBERTO SECUNDINO

ARANGUEZ ANDRES ALBERTO

CABRILLANA HORACIO JOSE CESAR

CEBALLOS JOSE SEBASTIAN

HOLZMAN CARLOS ALBERTO

MUÑOZ ALEJANDRO MARTIN

OBHOLZ OMAR EDUARD

RUNDAU ROBERTO ALEJANDRO

VARGAS JULIO WALTER

VAZQUEZ VIDAURRE DIEGO CARLOS

VIDELA LUIS ALEJANDRO

ZUÑIGA JOSE DARIO

RATUSNU MARIA VALERIA 1

 

A COMISARIO INSPECTOR:

Los Comisarios:

BAZAN DAVID OSCAR EDMUNDO

BENVENUTO GASTON RAUL

CABRAL MARIA ISABEL

ERVITI ARIEL ENRIQUE

FERNANDEZ CESAR EMILIO

FLEITAS ANGEL FABIAN

FONTANILLO NELSON GUSTAVO

GALANT WALTER GABRIEL

GONZALEZ IDOETA ENILDO NEBIS

GONZALEZ MAURICIO OSCAR

GUIRIN DAMIAN HORACIO

LUCERO LUCAS MIGUEL

MARTINI JUAN JOSE

MUÑOZ HECTOR ORLANDO

NAVARRO CARINA LORENA

OJEDA ENZO DARIO

PORTILLO MARTIN IGNACIO JOSE

RIELA DIEGO ANTONIO HUMBERTO

ROLANDO DIEGO DANIEL

ROSIGNOLO HUMBERTO DANIEL

RUBIN CLAUDIA MARILU

SMIT ZAMUDIO WALTER JAVIER

SOLOA DARIO MIGUEl

SUAREZ LILIANA ROXANA

TRINCHIERI ALEJANDRO PABLO JAVIER

TRIPAILAO VERONICA ALEJANDRA

DIAZ CIUFFETTI MARCELO OSCAR

RODRIGUEZ ARAUCO PABLO ESTEBAN

 

A COMISARIO:

Los Subcomisarios:

ACOSTA CRISTIAN DAMIAN

ARIAS MANUEL MATIAS

AVILA DIEGO LEONARDO

BERNON CRISTIAN SEBASTIAN

BISIO MATIAS JOSE

CERVIÑO OMAR ARIEL

ERAZUN MIGUEL ANGEL

FERNANDEZ DIEGO ALBERTO

PONCE DANIEL HORACIO

VILLEGAS CARLOS ALBERTO

 

A SUBCOMISARIO:

Los Oficiales Principales:

ALVES GARROTE JUAN MARCELO

BARRIOS PABLO CESAR

CHAMORRO RINGELMANN FACUNDO S.

FURRIOL CESAR MANUEL

LONNE NAHUEL DAVID

MARTINEZ DARIO OSMAR

MARTINEZ JULIO OSCAR

NATALI DIEGO ADRIAN

TACCHINI MARTIN NAHUEL

FOLTYNEK ALENA

GONZALEZ AGÜERA NICOLAS

LIBKIND DIAB LUCILA

LIBOA GUILLERMO LEANDRO

MANCILLA MARCELA SILVANA

MENDICOA ELISABET MARIA DE LOS A.

NAVARRO DAIANA YANEL

ROLDAN WALTER XAVIER

TORRES SANDRA GUILLERMINA

 

A OFICIAL PRINCIPAL:

Los Oficiales Inspectores

ALTAMIRANDA GUIDO NICOLAS

ARANDA CARLOS GUSTAVO

AVILA DENIS EMMANUEL

BRAY FRANCO SAMUEL

CISNEROS MARCELO BRUNO

DIAZ JOSE HERNAN

FERNANDEZ HILDA DAIANA

FERNANDEZ JORGE NICOLAS

GARCIA ALCORTA FRANCO ROBERTINO

GARCIA CHRISTIAN DAMIAN

GOMEZ FRANCO DAVID

GROSSHANZ ROBERTO EZEQUIEL

LOPEZ ESTEBAN LEONARDO

MARTINEZ JONATHAN EZEQUIEL

PAOLI ERICA LILIANA

PIERMATTEI DIEGO SIMON

REKOVSKY GASTON FEDERICO

RODRIGUEZ MATIAS FABIAN

SALAZAR LUCERO FANNY ELISABETH

SEPULVEDA GUSTAVO EZEQUI EL

SIERRA BRIAN LEONEL

TORRES PRISCILA SOLEDAD

VARGAS DIESER MATIAS NICOLAS

CHAPALCAZ MARIA JOSE MARIELA

DUCKARDT CINTIA ORNELA

GOMEZ LEANDRO JAVIER

MANISCALCO JUAN MANUEL

MARRON ELIDA CAROLINA

OJEDA FRANCO ANTONIO

PRIETO MAYTE BELEN

TRUCCO AGOSTINA

VIVAS LUCILA ANAHÍ

 

A OFICIAL INSPECTOR:

Los Oficiales Subinspectores:

ALBIN FRANCO MATIAS

ALI NAGEL FARID ALEJANDRO

BEANATTE ENRIQUE ADRIAN

BENITEZ BAZAN FLORENCIA BELEN

BRAUN MIGUEL ALEJANDRO

DIAZ WALTER IGNACIO

FONTAN ANTONELA ALDANA

GRAMAJO JUAN AGUSTIN

HEIM ESCUDERO OMAR DAVID

HEIM SAMIR LEONEL

INFANTE RICARDO NICOLAS

LINAZA URRUTI NICOLAS DANIEL

LOPEZ LEANDRO

MARTINEZ CAMILA DENISE

MUÑOZ GISELLA SOLEDAD

OLGUIN MARCOS ALEXIS

ORELLANA FRANCO GASTON

OTERO MARIANO ALEXIS

PEREYRA JESUS ANDRES

PIERMATTEI FACUNDO

REINA ALEXIS ADRIAN

RESCH ORIANA ROCIO

REYES FARIAS SOLANGE GUADALUPE

SCHIEBELBEIN GASTON EZEQUIEL

SEGOVIA RAMON RUBEN ALEJANDRO

SOL AMIRA RITA CELINA 1

TORALES ESPINOSA JOSE ALDAIR

VAIGANT JUAN JOSE

VARGAS LEONARDO MIGUEL

GIANGIACOMO TICIANA

VANNI PAOLA GABRIELA

 

A OFICIAL SUBINSPECTOR:

Los Oficiales Ayudantes:

ALMEIRA FRANCO TOMÁS

ANCUNITANI FACUNDO DANIEL

CARRERAS NANCY LUJÁN

CARRIPILON JONATAN NAHUEL

CASTRO LAUTARO ARIEL

CONTRERAS JULIO EDUARDO

DE LOS SANTOS AGUSTIN LEONARDO

GOMEZ CANDELA MARIA VERONICA

LUNA ALEXIS TOMAS CALIXTO

MARTINEZ GONZALO NICOLAS

NAVAS TORANZO EMILIA

PARADA WALTER DAMIAN

PASCUAL EMILIANO DANIEL

PAYERO RICARDO MARTIN

PEREZ MILAN CARLOS DANIEL

POMBO PEREZ LUCIANO JOAQUIN

RENZI MAXIMILIANO EZEQUIEL

RIVERO LUCIO RAMON

RODRIGUEZ LUCAS AGUSTIN

RODRIGUEZ LUCIANO VALENTIN

ROMERO JAZMIN MACARENA

SAGARDOY YIMMI ROGER

SCHNEIDER DAVID EZEQUIEL

SOTELO SARTOR JULIAN

DUBIE DE LA CRUZ MARIANA PAMELA

FRANK VANESA SOFÍA

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