Pedehontaá criticó a Nación por la falta de actualización del Salario Mínimo: “nunca tuvieron una propuesta alternativa”

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa y presidente del Consejo Federal del Trabajo, Marcelo Pedehontaá, participó de la reciente reunión que ponía en discusión la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil. El encuentro no tuvo final positivo y podrían definirse el nuevo monto a través de un DNU.

El funcionario pampeano, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, dio cuenta que el Gobierno nacional, junto con las cámaras empresariales, “propuso un aumento del 20% sobre los $156.000, valor que quedó muy alejado del 85% que la CGT exigió para la modificación del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Para Pedehontaá, “el Gobierno nacional no tuvo una propuesta alternativa y mucho menos la intención de acercarse a la que se propuso desde la CGT. Omar Yasin, ex funcionario del macrismo y actual secretario del Gobierno, en sintonía con las cámaras empresarias tenía en claro que si no se llegaba a un acuerdo se establecería por DNU el nuevo piso. La reunión que concitó expectativas de mejoras salariales, termina por exponer la idea de que la transferencia de recursos a los más poderosos, puede salvar al país”.

El titular de la Secretaría provincial, a poco de finalizar la reunión virtual, analizó que las cámaras empresariales “se ampararon en la caída de la rentabilidad, de un modelo de Gobierno que les hace perder previsibilidad, pero que sin embargo les resulta afín a sus intereses, lejos de tener un sentido de pertenencia con los trabajadores y trabajadoras”.

En esa línea amplió que desde la CGT “en tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios establecer un piso social resulta necesario e impostergable», ya que el mismo sirve para las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo.

