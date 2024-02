Por una cuestión de salud: Eduardo Pepa deja la municipalidad de Alvear y asume Agustína García

Compartir esta noticia:

El intendente de la localidad norteña se pidió licencia por seis meses, para luego tomar “una decisión definitiva”.

A poco de asumir, el pasado 10 de diciembre, Eduardo Pepa debió ser atendido por problema de salud y ahora oficializa su licencia por seis meses sin goce de haberes. Lo reemplaza la radical Agustina García. Los dos compartieron banca de diputados provinciales entre 2019 y 2023.









Así lo informó el propio Eduardo Pepa en una carta pública, que dice lo siguiente:

Queridos alvearenses,

Con tristeza, pero seguro de la decisión que tomo, quiero informar, que pido licencia sin goce de haberes por el término de 6 meses para definir con posterioridad mi situación. Como saben, siempre el trabajo fue mi prioridad. Durante todos estos años puse dedicación, pasión, convicción, compromiso y responsabilidad en cada tarea que me encomendaron. Tengo muchos objetivos y proyectos en mente, pero Dios me dio un aviso para frenar, recapacitar y volver a empezar, pero esta vez, poniendo mi salud en primer lugar. Pido perdón por no poder cumplir con ustedes que depositaron nuevamente su confianza en mí pero sé que sabrán entender. Es momento de caminar más lento, de mirar a mi alrededor, de cuidarme y cuidar a los míos.

Agradecer al grupo de trabajo, jóvenes con la energía, el impulso y la firmeza suficientes para llevar esta enorme tarea adelante. Confío plenamente en la solidez y el compromiso que están demostrando cada día de esta gestión.

Seguiré estando, si ellos me lo permiten, desde otro lugar, como hombre de consulta y experiencia. Será muy gratificante para mi aportar en esta gestión para lograr que Alvear sea el pueblo que todos merecemos y anhelamos.

Gracias a todos los vecinos por acompañarme y brindarme tanto cariño.

Agustina García (foto) lo reemplazará por estos próximos seis meses, y en caso de que Pepa confirme su alejamiento de la política, completará su mandato hasta el 10 de diciembre de 2027.

