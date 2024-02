Transporte: Diputados del FreJuPa presentaron proyecto para acompañar la acción de amparo de La Pampa por la quita de subsidios

Compartir esta noticia:

El Bloque de Diputados del FREJUPA presentó un Proyecto de Resolución, para acompañar la Acción de Amparo promovida del Poder Ejecutivo Provincial, que elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo por la eliminación “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”.

Además, las y los legisladores expresan su preocupación y reclaman la restitución urgente de otros fondos nacionales que la Nación dejó de enviar a La Pampa, entre los que señalan, además del Fondo del Transporte, los recursos destinados a los Comedores Comunitarios de diversos Programas Nacionales e Internacionales, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), los pagos correspondientes a los Certificados de Obras Públicas en ejecución, y los fondos correspondientes al déficit de Cajas Previsionales.

“En el caso del transporte, el costo lo pagan las personas que lo utilizan para ir a trabajar o movilizarse. Elimina los subsidios de transporte para el interior del país y mantiene los del AMBA, profundizando de esa manera asimetrías que ya existen. Los argumentos que da para no enviar los fondos no son válidos, porque los Consensos Fiscales de los años 2017 y 2018 fueron derogados por el Consenso Fiscal del año 2021 (Ley N° 27687), además de que La Pampa no firmó ninguno de esos Pactos Fiscales. El costo del boleto sin subsidio se va a multiplicar por dos o por tres. El presidente pretende que las provincias se hagan cargo de los subsidios, pero no les envía fondos y las desfinancia”, expresaron.

“No envía el Incentivo Docente (FONID), que es una conquista de las y los trabajadores de la educación, está vigente desde 1998 y representa el 10 % del salario; corta los fondos correspondientes al déficit de Cajas Previsionales, que La Pampa no transfirió y le permite a los jubilados pampeanos cobrar el 82 % móvil; deja sin recursos a los Comedores Comunitarios, atentando contra el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y que dependen de ellos para subsistir; y no abona los Certificados de Obras Públicas en ejecución, lo que hasta ahora solamente en La Pampa implicó que más de 400 personas perdieran sus trabajos, porque las obras se pararon”, explicaron.

“El presidente se equivoca. Son las provincias las que financian al Estado Nacional y aportan cada vez más de sus recursos para sostenerlo. Cuando el presidente Alfonsín puso en vigencia la Coparticipación Federal (Ley N° 23.548), en la distribución primaria, a las provincias le correspondía el 58% y a la Nación el 42%, en recursos automáticos, pero en la actualidad esos porcentajes cambiaron en detrimento de las provincias”, mencionaron.

“El presidente intenta someter a las provincias, para imponer su voluntad totalitaria y absolutista. En provincias como La Pampa, el mercado no resuelve desigualdades y asimetrías, si no hay un Estado presente, la calidad de vida sería muy difícil y se verían afectados derechos fundamentales de las personas. Este es otro ajuste brutal contra las provincias. Acompañamos la decisión del gobernador y vamos a defender y a reclamar por los derechos y los recursos que nos corresponden a las y los pampeanos”, finalizaron.

