Bensusán: “el Presidente y su gabinete están tirando por la borda una historia institucional de más de 200 años”

El senador nacional de Unión por la Patria por La Pampa, Daniel Bensusán, lamentó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien dijo que el Congreso era “un nido de ratas”.

“Tengo dudas si el Presidente no desaire al Congreso y nuevamente dé su discurso de espaldas. La verdad que no me da ganas de ir a escucharlo. Esta persona tiene este destrato con una de las instituciones más importantes de la República Argentina. Es algo que no vi nunca”, dijo Bensusán en declaraciones radiales.

“Vi el video de la charla. La cara que pone, y la soberbia… También estaba el gobernador de Corrientes y habría qué preguntarle de esto. O que se manifiesten muchos legisladores, que se dicen que son oposición y están cogobernando, a ver qué opinan de estas cosas, cuando vayan a defender lo indefendible”, criticó el senador nacional por La Pampa.

“Hoy el Presidente y todo su gabinete están tirando por la borda una historia institucional de la Argentina de más de 200 años. Discutamos de otra manera, la gente necesita soluciones. Discutamos de qué manera salir adelante, hoy no se discute un programa de gobierno. Son medidas, desde la quita del subsidio al transporte o el FONID”, evaluó Bensusán a periodistas de FM Radio Noticias.

“El gobierno nacional dice que las provincias se hagan cargo de los servicios de salud, educación, de seguridad y transporte. Entonces, rediscutamos la República. Las fuentes de ingreso de Argentina, se producen en las provincias, ¿Para qué se las vamos a trasladar a Nación, si las provincias se van a hacer cargo de todo?; ¿Para qué existe la Nación? Ahí va lo que él dice, que aborrece y odia al estado”, criticó el senador nacional de Unión por la Patria.

En referencia a la victoria de Milei en el balotaje, Bensusán recordó que hubo una elección nacional que se dividió en tres tercios. “Massa sacó en octubre un 36% de los votos, hubo otro 30% (La Libertad Avanza) y un 24% (para Juntos por el Cambio). Hoy cogobierna quien sacó el 24% en las sombras o no tan sombras, ya que los principales funcionarios del gobierno nacional responden a Mauricio Macri”.

“La gente eligió un outsider de la política, con un canto de sirena, donde prometió sacar ‘lo malo’ del estado, la gente va a vivir bien, va a cobrar en dólares, pero estamos viviendo uno de los peores desastres de Argentina. Dicen felicitar al ministro de Economía porque la inflación iba a ser del 50% y fue del 25%. Es un discurso para la tribuna, que no tiene consistencia”, criticó Bensusán.

“Ojalá que podamos recomponer las instituciones. Sobre todo, si no hay mayorías legislativas, hay que buscar consensos. Yo respeto el porcentaje que sacó el Presidente, pero hay otro porcentaje que nos votó a nosotros”, evaluó Bensusán. “Nosotros nos opusimos desde el día uno al DNU, y los insultos de Milei, no son justamente a los legisladores de Unión por la Patria”, agregó.

Por último, consultado sobre cómo se organiza el peronismo a nivel nacional, Bensusán dijo que “es un tema que se habla todos los días. Tiene que haber una reorganización del Partido Justicialista a nivel nacional, debatir qué queremos para adelante y qué rol vamos a cumplir desde el Congreso Nacional, cuál es el apoyo que deben tener nuestros gobernadores en las provincias”.

“Hay que rediscutir, también los liderazgos, que no hay. Por un lado, está Cristina, también los gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes. Hay que juntarse, debatir y hacer una autocrítica. El tema se conversa en el bloque y hemos tenido distintas reuniones. Lo que hay que reconocerle al peronismo y a Unión por la Patria, es que se ha mantenido consolidado y sólido el bloque de Diputados y en Senadores. Es una muestra de que el movimiento justicialista y los partidos que formaron el frente electoral, seguimos unidos en un mismo sentido, respondiendo a un electorado que nos votó”, cerró Bensusán.

