Desalojaron a una familia en la calle Bonnet: “fuimos estafados y estamos a la deriva”

Una familia de hacheros fue desalojada este martes en la capital pampeana. Habían recibido una casa cedida de buena fe de parte de una amiga. Apareció el dueño de la vivienda y debieron irse del lugar. Quienes puedan aportar alguna ayuda, pueden comunicarse al 363433.

Este martes 20 de febrero se concretó un caso de desalojo a una familia santarroseña que vivía en una casa que se la habían cedido de buena fe, en la calle Bonnet al 1.100 de la capital pampeana.

El caso es complejo e involucra a Flavia, su pareja y dos hijas adolescentes. Según relató a Plan B, fueron víctimas de una estafa hace años cuando vendieron su casa de la calle Márquez y nunca se la pagaron.

A esta vivienda llegaron en mayo del 2023, cuando una conocida les cedió el inmueble que dijo haber comprado en el 2018, a cambio de $800.000 y un vehículo, según los papeles con los que cuenta Flavia.

Lo cierto es que la mujer que compró la casa y se las cedió, nunca recibió el boleto de compraventa, situación que Flavia informó desde el primer momento al IPAV. El viernes 16, llegó una orden de desalojo, luego de que apareciera el dueño de la vivienda.









“Y hoy se concretó el desalojo. Desde el IPAV siempre nos apoyaron, ellos saben que no ocupamos la casa y que nos la cedieron de buena fe”, dijo Flavia a Plan B. “Ahora estamos llevando cosas a casas de amigos. Se acercó gente de Niñez, hay gente del IPAV que está al tanto del tema. También se acercó el secretario de Justicia, que fue muy agradable. Yo llamé temprano hoy para que no viniera la policía, porque no vendemos drogas, ni somos delincuentes”, agregó.

“No queríamos que nos saquen por la fuerza. Siempre fue voluntad de una entregar la vivienda. Nunca usurpamos, ni hicimos nada fuera de lo legal. Fuimos estafados y ahora estamos a la deriva, esperando que se solucione todo”, dijo la mujer.

“Lo cierto es que esta noche no sé dónde vamos a estar. Somos cinco personas. Mis hijas se fueron a casas de unos amigos y me quedo más tranquila”, dijo Flavia.

Consultada sobre cómo sigue la situación dijo que “vamos a ver qué pasa. Nosotros somos hacheros, con mucha honra somos hacheros. Nos conoce mucha gente y saben qué tipo de personas somos: honestos y laburadores”, agregó Flavia.

“Yo tengo papeles más que claros. Pero tengo que esperar. De Provincia me ofrecieron ayuda, no le pedimos nada al estado, pero nos dijeron que no nos podíamos negar y que era necesario recibir la suma que nos daban. La vamos a recibir para buscar un lugar. Tengo mucha gente que me está ayudando y me ha llamado”, afirmó.

Para finalizar, Flavia dejó su teléfono: 363433, por si alguien quiere colaborar con la familia. “Muchísima gente me conoce”, completó.

Qué dice el IPAV

Desde el organismo provincial explicaron que la casa se encuentra en ejecución hipotecaria” porque el dueño tiene una deuda con el instituto y fue el mismo hombre quien avanzó en el desalojo, pero a pesar de recibir pedidos de distintas instituciones estatales, la jueza decidió no demorarlo.

Es importante señalar que el dueño, cuando recibió su vivienda social, tenía la “escritura hipotecaria” y la única forma de recuperar el crédito, para evitar el atraso del pago de las cuotas, es con una ejecución, pero el trámite es judicial, no administrativo, y lleva su tiempo. “El IPAV no puede hacer nada, no podemos desadjudicarla, el hombre tiene que pagar la deuda o con la ejecución se puede lograr el remate de la vivienda”, explicaron y aclararon que el Instituto se está encargando del caso desde octubre del año pasado.

