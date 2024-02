El municipio pulveriza contra el mosquito en la Isla de los Niños

Compartir esta noticia:

La Municipalidad de Santa Rosa continúa ejecutando un amplio cronograma de pulverizaciones para el control de mosquitos en distintos espacios verdes de la ciudad.

Dicha tarea abarca semanalmente los principales cuencos, canales y espacios verdes de los distintos barrios de la ciudad, y está sujeto a condiciones climáticas.

En ese marco, en la madrugada de este miércoles se pulverizó con el equipo de termoniebla los distintos sectores que componen la Isla de los Niños del Parque Don Tomás.

Concientización contra el dengue

Es importante recordar que el mosquito del género “culex” (especie ampliamente más abundante en nuestro entorno) no es el que con su picadura trasmite la enfermedad del dengue. El principal agente transmisor de enfermedades como el zika, dengue y chikungunya son las hembras del mosquito “aedes aegypti”, que es el mosquito que se cría mayoritariamente en los domicilios, que entre sus principales características distintivas, se destaca por poseer un radio de vuelo muy bajo, no emitir zumbido en su vuelo y no causar mucho dolor al picar. Además, dicha especie representa estadísticamente sólo el 1% del total de mosquitos que habitan en nuestra ciudad.

Para combatir la presencia del mosquito “aedes aegypti”, es de vital importancia que la población de la ciudad tome conciencia y se involucre en las tareas de control, colaborando con la limpieza y desmalezamiento de sus patios y eliminando residuos y cacharros con agua estancada, rellenando huecos de árboles, paredes y letrinas; manteniendo tapados todos los tanques que contengan agua; cambiando cada tres días el agua de bebederos de animales; y manteniendo limpia y clorada las piletas de natación.

