Bompadre, muy crítico con la oposición por no dar quórum: “actúan en tándem con el presidente Milei”

El presidente del bloque del FreJuPa, Francisco Bompadre, criticó la decisión de ediles de la oposición de levantarse de la sesión extraordinaria y dejar sin quórum al oficialismo, que buscaba aprobar el nuevo precio del boleto del transporte urbano. “Argumentaron que no está claro por qué vale $715 el boleto, como si vivieran en Disneylandia”, criticó.









“Ellos que dicen que no forman parte de la misma oposición, a pesar de que han ido a elecciones con partidos diferentes, conforman un bloque único y violando todos los códigos de la buena fe parlamentaria, porque en labor parlamentaria accedimos a que venga un miembro del Departamento Ejecutivo, el gerente del EMTU, Emanuel Alfayate” explicó a Plan B, Francisco ‘Panky’ Bompadre, presidente del bloque del FreJuPa.

“No solo vino a labor parlamentaria, sino a la comisión en la que se constituyó el Concejo para sacar el dictamen. Hicieron todas las preguntas que quisieron, se explicó el contexto del país en que vivimos, las causas que justifican el aumento del boleto. El 12 de diciembre se devaluó 118,3% la devaluación más grande la moneda nacional desde la época de Alfonsín”, explicó.

“Además, se liberaron los precios de los combustibles, con aumentos del más del 100%, siendo el insumo básico, más de los respuestos, el aceite, mantenimiento, paritaria de choferes y trabajadores. Y además, de eso, al día siguiente de que es cayera la Ley Ómnibus, el Presidente en una venganza política, antifederal, extremadamente unitaria y porteña, le quitó a las provincias del Fondo Compensador en el Transporte Urbano e Interurban”, detalló.

“En ese contexto, la actitud, acorde con el presidente Milei, es la de actuar en tándem. Lo vimos en la Cámara de Diputados de la Nación con la Ley Ómnibus y lo vemos ahora. El municipio sigue subsidiando a estudiantes primarios, secundarios y terciarios, a jubilados y pensionados con la mínima, a personas con discapacidad, a los excombatientes de Malvinas y, con un porcentaje importante a las empleadas amas de casa, registradas en la SUBE, en blanco. Es decir que sigue aportando, en un contexto de dificultad, de crisis política y financiera no generada por este municipio, ni por las Provincias, sino por el gobierno nacional. Y en una actitud, como si esto fuera Disneylandia, deciden levantarse, dejarnos sin quórum, obligados a levantar la sesión, porque no está claro por qué vale $715 el boleto, que fue el proyecto que mandó el Departamento Ejecutivo”, criticó Bompadre.

“Si mirás cualquier parte del país, se está hablando de $1.500 o $2.000 por boleto. No sé en qué país viven, o en qué están pensando o no se dieron cuenta de la crisis que está atravesando Argentina desde el 10 de diciembre”, dijo el presidente del bloque del FreJuPa.

“El reclamo que trajeron, fue que necesitaban ver mejor las cifras, de por qué el municipio no subsidia alguna parte de la tarifa general, desconociendo que la facultad es del Departamento Ejecutivo. Ellos pueden votar en contra, lo que no pueden es dejar de trabajar, porque la gente los votó para que trabajen, no para que den conferencias de prensa. Desde ese punto de vista, es una actitud muy rayana con la deslealtad, porque si así eran las reglas de juego, debieron plantearlas en labor parlamentaria”.

Por último, consultado sobre cómo sigue el tema, Bompadre estimó que “el Departamento Ejecutivo tendrá herramientas para ver cómo sigue. Nosotros, por el momento, tenemos que juntarnos para ver las temáticas para la sesión ordinaria, que empezará el 1 de marzo y, en este trabajo, dejar reglas claras para el juego democrático”, cerró el presidente del bloque del FreJuPa.

