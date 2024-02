Gobierno aportará fondos para construir tramo de cordón cuneta en Arata

Compartir esta noticia:

En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tuvo lugar la firma de un convenio ProPAyS (Programa Provincial de Agua y Saneamiento) con el municipio de Arata, destinado a la obra de construcción de 1.810 metros de cordón cuneta.

El monto asignado es de $11.935.250, con un plazo de trabajos de 240 días corridos.

El Gobierno provincial continúa marcando presencia a través de sus distintos organismos para llevar a las localidades del interior, infraestructuras que colaboren con el desarrollo social y el bienestar de las personas, con el integral propósito de sumar puestos de trabajo genuino a través de la impulsión de la obra pública, espacios laborales que redundarán, además, en movilidad de las economías familiares y regionales. Suscribieron dicho convenio, el ministro Julio Rojo, el intendente de la localidad norteña, Henso Jorge Sosa y el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín.

Sobre el particular el ministro indicó a la Agencia Provincial de Noticias que la firma de un nuevo convenio de obra de participación mutua entre el municipio y la Provincia “para ejecutar obras que son de mucha necesidad en cada una de las localidades y en este caso a través del Programa de Agua y Saneamiento. Este es el inicio para la construcción de una obra necesaria para los escurrimientos pluviales de la localidad de Arata. Se ejecutarán 1810 metros de cordón cuneta que responden a un proyecto integral que tiene la parte de saneamiento”.

“Quiero resaltar cual es el objetivo de estos programas y uno de ellos, es la presencia del Estado para llevar adelante un trabajo mancomunado. Estas obras se hacen a través de la participación de un Estado comprometido, promotor, que nos permite resolver la problemática conocida por el Municipio, que es quien tiene realmente la situación diaria de saber cuáles son las necesidades. Nosotros acompañamos a través de la Administración Provincial del Agua con sus profesionales y sus áreas técnicas. Mancomunar ese esfuerzo, resolver cuál es la solución técnica y luego con el aporte de este dinero que es un aporte importante, que se administra a través de la Municipalidad. Es esfuerzo compartido y es presencia del Estado. Si estas obras no las hace el Estado, acá no tenemos un volumen, no tenemos una escala, un mercado para que alguna empresa pueda ir a ejecutar una obra de estas características” señaló.

El jefe comunal, Henso Jorge Sos, expresó su agradecimiento al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y en general al gobierno de Sergio Ziliotto por estar presente siempre, por el “desarrollo de los pueblos” y agregó: “a parte de lo que va a significar para nosotros en infraestructura que la necesitamos, en este momento difícil que estamos viviendo es muy necesaria la mano de obra para la gente de nuestra localidad y creo que es así como debemos seguir actuando, siempre estuvimos presentes cuando la gente de nuestro pueblo lo necesitó. Son tantas las cosas que nos suceden, tan difíciles en este momento que estamos atravesando” concluyó.

