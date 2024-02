Campaña de desprestigio a Garbois: los propios funcionarios de Milei dicen que es “un ejemplo internacional” (video)

Compartir esta noticia:

No dejen de mirar el video. Son de esas cosas increíbles de la Argentina. El gobierno -sorpresas te da la vida- desmiente todas las infamias que estuvieron diciendo en la semana. El funcionario a cargo del área de integración urbana dice literalmente, «si no fue la única… https://t.co/eagYx46yD8 — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2024

En el medio de la campaña de desprestigio contra el dirigente social con mayor aceptación, los propios liberatorios reconocen que la oficina que gestionó una persona vinculada al MTE, “es una de las pocas que funcionó en el gobierno de Alberto Fernández” y es “un ejemplo internacional”.









El gobierno neofascista de Javier Milei inició una “campaña del miedo” y de desprestigio hacia Juan Grabois, por ser el dirigente social de mayor aceptación del país. Le dijeron a sus periodistas que era corrupto, pero de manera oficial, tras la auditoría, el gobierno nacional reconoció que “no hubo irregularidades”.

Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana del gobierno de Milei destacó que el área de urbanización (FISU) “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”.

Ya agregó que el “Banco Interamericano de Desarrollo presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho”. Llegó a esa conclusión luego de una auditoría y de hablar con intendentes de distintos signos políticos y “ninguno se quejó de las 1.200 obras que se encuentran en ejecución”

Además, señaló que el FISU fue sometido a controles internacionales: “no me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto de un tema tan sensible como urbanizar una villa de emergencia o asignarle recursos a una persona para que mejore la habitación en la cual convive con su hijo”.

“Tiene varios controles, el propio de la secretaría, el del fondo fiduciario que esta conformado por la Administración de Bienes del Estado, un control externo del colegio de arquitectos o ingenieros de las provincias y el propio control del BID. El que paga es el BICE que a su vez hace sus propios controles”.

“No tengo ningún resultado a la vista con la que pueda llevar a la vista una denuncia penal”, reconoció el libertario en funciones.

Tras ver el video que acompaña esta nota, Grabois indicó: “acá está la única versión oficial, pero no lo vas a leer ni en Clarín ni en La Nación… el final es lo mejor, el periodista se pregunta ¿y qué hacemos le pedimos perdonar a Grabois?”

“Sería lo que corresponde, que me pidan perdón a mí y a las mujeres funcionarias que difamaron, que le pidan perdón a la sociedad por engañarla, que le pidan perdón a su profesión por deshonrar el periodismo… pero no, no lo vas a ver ni en Clarín ni en La Nación”, finalizó Juan Gragois, el dirigente más molesto para el gobierno de Javier Gerardo Milei.

