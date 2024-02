“La oposición no se hace cargo del ajuste de Milei y quiere desfinanciar el EMTU”

Compartir esta noticia:

El concejal de Patria Grande en el FreJuPa, Mariano Alfageme, cuestionó a los concejales del radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada, por impedir el funcionamiento del Concejo Deliberante y advirtió que “quieren desfinanciar el transporte público”.

“La oposición tuvo una actitud absolutamente antidemocrática e irresponsable al bloquear el funcionamiento del Concejo Deliberante, al no dar quórum para sesionar y tratar el proyecto de los costos del Ente Municipal de Transporte Urbano”, afirmó.









Resaltó que “este aumento de la tarifa del colectivo viene dado por la brutal devaluación del gobierno de Javier Milei, junto al aumento de combustibles y como parte de la vendetta del presidente con los gobernadores por no votar la ley ómnibus”

Explicó que hoy el servicio se presta “costos muy distintos a los de octubre, cuando se dio la última actualización. Por lo tanto, es necesario actualizarlo para prestar el servicio en las mismas condiciones, con el boleto estudiantil gratuito y con el subsidio del 50 % en el costo del pasaje a jubilados, pensionados y excombatientes de Malvinas”.

Les recordó a Fernanda Oddi (PRO), María Luján Mazzucco, Romina Paci, Diego Camargo (UCR ) y Nancy Castañiera, que “ayer se retiraron del Concejo luego de que ellos hicieron campaña electoral por Javier Milei. Quieren replicar en el Concejo Deliberante las prácticas de desprecio hacia las formas parlamentarias y el sistema democrático”.

“Hace un tiempo que Juntos por el Cambio y Comunidad Organizada vienen mostrando una sintonía y en campaña llamaron a votar por Milei, pero sí extraña la actitud del radicalismo, que ha hecho una bandera de la municipalización de servicios, como lo hicieron con el EMHSU”, recordó

Y señaló que la municipalización del transporte urbano fue acompañada por el radicalismo en la pandemia, cuando Autobuses Santa Fe abandonó la concesión, “pero ahora toman esta actitud política de impedir el funcionamiento del Concejo y desfinanciar el EMTU”.

Sobre la decisión de la UCR, PRO y CO, de no dar quórum, dijo que “entendemos que no será una práctica permanente, pero también es una advertencia para la Cámara de Diputados de la actitud que puede tomar la oposición en la Provincia”.

Alfageme destacó que “por un lado, no se hacen cargo del ajuste que está haciendo Javier Milei a nivel nacional, ya que sus legisladores nacionales, tanto del PRO, como muchos radicales, acompañaron el fallido proyecto de la ley ómnibus, y por otro, pretenden que el municipio descargue el ajuste sobre los trabajadores, sobre las obras de asfalto y cloacas”.

Agregó que “piden que la Provincia asista a la municipalidad, cuando la Provincia padece las políticas de ajuste del gobierno nacional y el ahogo financiero que practica Milei, el candidato que ellos apoyaron”.

“Piden que la Secretaría de Hacienda soporte el aumento, y ¿cómo pretenden que lo haga?, ¿qué partidas habría que recortar, la de los salarios del personal municipal, las partidas destinadas a los comedores, la de las obras? Claramente, no hacen una propuesta, lo que hacen es oponerse al tratamiento al proyecto, desfinanciar el transporte urbano de pasajeros y bloquear el funcionamiento del Concejo Deliberante, que ha sido votado por todos los vecinos y vecinas de la ciudad”, finalizó.

