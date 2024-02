Torres advirtió que interrumpirá la salida petróleo si le retienen coparticipación a Chubut

Compartir esta noticia:

El gobernador del Chubut, de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, advirtió hoy que interrumpirá la exportación de petróleo si el Ministerio de Economía de Nación «insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación» que le corresponde a la provincia.

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener «de manera indebida» fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

«Si para el miércoles no nos sacan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut» Ignacio Torres apuntó contra el Gobierno por la retención de la coparticipación: «Es ilegal lo que están haciendo». @camposmar88 pic.twitter.com/sZ3u8PV6Wu — Corta (@somoscorta) February 23, 2024

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

A través de la red X, Torres señaló que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.

Y agregó: “en febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual”.

“Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, precisó el mandatario de Juntos por el Cambio.

El reclamo de Chubut fue apoyado por mandatarios de la Patagonia, entre ellos Sergio Ziliotto.

