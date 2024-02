Milei amenazó con cárcel al gobernador de Chubut y ratificó la apropiación de los recursos de las provincias

Compartir esta noticia:

Durante su viaje a la cumbre Republicana, donde no tiene misión oficial, el Presidente tuiteó varias veces para amenazar a gobernadores y plantarse como un monarca que tiene la suma del poder público. Llevó la tensión con las provincias a un punto solo equiparable a la disputa entre unitarios y federales del Siglo XIX, previo a la fundación del país.









.@NachoTorresCH Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia…

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side…

Ánimo! Ya aprenderás… https://t.co/eOlZ3LW7GR — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

El presidente Javier Milei dijo este viernes por la noche que se resolverá en la Justicia el conflicto con la provincia de Chubut luego de que su gobernador, Ignacio Torres, amenazara con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles por la caída de la coparticipación y le advirtió que va a cometer un delito.

«Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia…

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side… Ánimo! Ya aprenderás…», posteó este noche el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación de Torres.

Poco antes, el mandatario provincial había señalado: «Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias»

«Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer», sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

«Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. – El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años», posteó Milei en la red social X.

Más temprano, el jefe de Estado dijo que nunca» pensó que «tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación» y «ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien» se «juntan todos para defender sus obscenos privilegios», en medio de los apoyos de gobernadores a la decisión de Chubut.

Más temprano, el jefe de Estado había reposteado el comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: «Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales».

