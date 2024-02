Un pampeano conducía el camión de ganado faenado por 500 personas en Río cuarto

Compartir esta noticia:

Daniel Ríos conducía el camión que volcó en Río Cuarto con 105 animales, que fueron faenados en el lugar por 500 personas, según el cálculo de la policía cordobesa.

“Nunca me pasó algo así, más de 500 personas con cuchillos y machetes adentro del acoplado llevándose los animales”, señaló el camionero oriundo de Quemú Quemú, que reside en Castex.









“El jueves pasadas las 15 horas iba transitando la ruta con mucha llovía, de hecho casi no se veía nada, entonces iba muy despacio, no más de 65 km. Aparece un auto con dos personas mayores que se trasladaban muy despacio. Fui atrás de ellos hacia la circunvalación de Río Cuarto (Ruta 005) y de repente apareció un auto detrás de un camión que se encuentra conmigo de frente, el auto se tira a la banquina que es muy profunda, me tiré a la orilla a no más de 20 km y las duales del acoplado cayeron al pozo, cruzo el camión y lo aceleré para no volcarlo, pero se trabaron las ruedas del pecho del acoplado (4,10 metros de alto) y la inercia de la hacienda hizo que vuelque el acoplado”, contó a InfoPico Radio.

“En ese momento diluviaba y lo primero que hice fue llamar a la policía y a los bomberos, pero antes de que lleguen, empezó a caer gente del barrio que se llama “400 Casas”. La policía pudo contenerlos 15 minutos, pero cuando avanzaron sobre el camión, ya no lo pudieron hacer nada”, aseguró Daniel, que aclaró que “les dije que me dejaran trabajar y que les daba los animales que se habían muerto. Al principio lo entendieron, pero empezó a llegar cada vez más personas. El número que calculó la policía fue de 500 personas arriba de la ruta, se metieron adentro del acoplado, rompieron lo que no estaba roto, sacaban la hacienda y lo que más me impresionó fue que entre varios agarraban a los animales y les cortaban las extremidades a los animales vivos. Eso lo hicieron con 49 animales”, relató.

“Me quisieron abrir las puertas del chasis, que gracias a Dios están atornilladas. Cerré las trabas y escuché voces de personas, abrí la puerta por donde se carga y descarga la hacienda, encontré a dos personas adentro de la caja con un animal en el suelo a punto de degollarlo para llevárselo”, señaló.

“Hace muchos años que ando en el camión, esto lo vi muchas veces en Buenos Aires, pero nunca me había pasado a mí. Nunca pensé que me podía pasar algo así porque soy muy prudente para manejar”, manifestó Ríos, que sostuvo estar convencido de que “la policía podría haber impedido que esto pasara y no hicieron nada, como por ejemplo hacer un vallado. Una vez que avanzaron 500 personas ya no se podía hacer nada”, aseveró.

“Todos tenían cuchillos y algunos tenían hachas”, reiteró Daniel que reveló que “no se trataba de hambre porque vi camionetas importantes llevarse los animales”, finalizó.

Fuente: infopico.com

