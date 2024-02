Torres contra Milei: “Cuánto odio puede haber en una persona que se ríe de un chico con Síndrome de Down”

Compartir esta noticia:

El gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres aseguró ante la legislatura de su provincia: “Sabemos defendernos y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”. Repudió al presidente de la Nación, Javier Milei y dijo que no lo insultaría nunca, “ya no porque respeto las investiduras sino porque yo respeto a las personas”.

“Tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo. Por lo que nos corresponde. No le mendigamos nada al gobierno central”, advirtió primero. Luego aseguró: “El gobernador tiene la obligación de defender la provincia cuesto lo que cueste”, planteó. “No entienden la gravedad de la situación. No hay ellos y nosotros…”, agregó

Aseguró que le avisaron desde el gobierno nacional: “Le retuvimos millones de pesos porque el gobernador dijo algo que no gustó”.

Luego relató en detalle: ¿Porque tanto odio? Me explicaron desde el mismo gobierno. El objetivo no era fiscal sino que cuando (en el gobierno) descubren la herramienta de hacer el juego de pinzas desde el Banco Central, tomaron como objetivo el de disciplinarnos. Quisieron matar a la provincia para disciplinar a las demás. Nos dijeron: ‘Chubut es un barrio porteño’, es una provincia chica, pero nos podemos defender, sabemos defendernos y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

Hoy el presidente Javier Milei ayudó a dar visibilidad a una publicación de una personal en la que se muestra una imagen del gobernador chubutense Ignacio Torres alterada por inteligencia artificial para simular los rasgos faciales de una persona con Síndrome de Down.

Torres llamó “miserables” a los integrantes del gobierno argentino que quieren someter a Chubut y aseguró: “Yo quiero dialogar, pero no me voy a dejar poner el pie encima”. Y sentenció: “¿Qué le puede haber pasado a una persona para mofarse de un chico que tiene el síndrome de Down. (Milei) tiene un componente muy peligroso”. Sobre la amenaza de no enviar petróleo a la Nación, aseguró: “Los jubilados pidieron que cerremos la válvula”.

Al principio de su charla, reconoció especialmente el acompañamiento del vice gobernador Gustavo Mena y luego aseguró: “Cuando uno asume en la gestión tiene la obligación de despojarse de cualquier prejuicio. No hay ellos y nosotros (…) Lo volvería a hacer todas las veces que se requiera”. También señaló: “Tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo. Por lo que nos corresponde. No le mendigamos nada al gobierno central”

El gobernador habló en la legislatura de Chubut, luego de recibir un fuerte apoyo tanto de los diputados y senadores provinciales, como también de los distintos intendentes, quienes se reunieron en el palacio de la ciudad capital, Rawson. Los legisladores, poco antes, le habían sancionado un proyecto de ley para que el gobernador reclamase la recuperación de los fondos de la coparticipación federal de impuestos que le corresponden a la provincia.

"¿Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down?" Ignacio Torres repudió la imagen editada que likeó Javier Milei, pidió "no dejarse faltar más el respeto" y cuestionó: "¿Qué ejemplo les da el presidente a las nuevas generaciones?". pic.twitter.com/krFMmRcMsj — Corta 🏆 (@somoscorta) February 27, 2024

Fuente: Tiempo Argentino

