Gobernadores Patagónicos se le plantan a Milei: Ziliotto exigió “gobernabilidad” y Torres “diálogo sin agresiones”

Los gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa se unieron para reclamar respeto, diálogo y recordarle a Milei que “el primer respeto es con la Constitución” y con “las decisiones de los habitantes de nuestras provincias, que también nos eligieron”. Invitaron a Milei al Parlamento Patagónico del 7 de marzo.

“Hubo un conflicto y estamos abiertos al diálogo, no queremos más peleas estériles, no queremos más agresiones. No caigamos en la falta de respeto. Y el primer respeto que tenemos que tener es con la Constitución Nacional”, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (pro).

El chubutense resaltó que “las provincias que nos tocan gobernar generan el 50 % de las divisas del país”.

Por su parte, el pampeano Sergio Ziliotto (FREJUPA), dijo que “vamos a seguir apostando al diálogo, a los consensos, a los disensos, a los acuerdos, porque en la Argentina hace falta gobernabilidad. La gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta. Todos la precisamos, el presidente, los gobernadores, las y los intendentes.

“Es un momento triste, lo que no resolvió la inmadurez, la política, lo resolvió la justicia”, dijo el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal (PJ).

“Tiene que haber respeto, basta de violencia mediática, basta de falta de respeto, no todos somos iguales, no a todos nos da lo mismo. El gobierno nacional tiene que dar el ejemplo, comenzando a respetar la democracia y convocar a todos los sectores. El pueblo argentino necesita respuestas”, pidió Vidal.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa (JxC9, destacó que “nosotros, terminanos pagando más impuestos a las ganancias, más caro el transporte, los servicios” y reconoció que “hay determinados gastos del estado que hay que eliminar” pero pidió “respeto y diálogo” a Javier Milei.

“Los que estamos sentados en esta mesa también fuimos elegidos por nuestros pueblos, nuestras propuestas políticas también fueron elegidas por el pueblo. Para poder encaminar a la Argentina todos tenemos que realizar nuestro aporte. En los próximos años el proceso de sustitución de importaciones, lo va a generar la Patagonia”.

“Y vamos a generar un superávit superior al de la Pampa Húmeda. Esa producción va a servir para darle autodeterminación al campo y para que la Pampa Húmeda siga creciendo. Estamos dispuestos a aportar eso y mucho más, pero para eso necesitamos el diálogo con respeto”, pidió.

El gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck (JxRN), dijo que “a pesar de lo que sucedió, de lo que pasó en lo personal y lo político al gobernador de Chubut, el espíritu es el diálogo. Consideramos que no hay provincia sin Nación ni Nación sin provincias. No hay provincia exitosa con un estado nacinal marginado, y no hay estado nacional exitoso con provincias marginadas”.

“El próximo 7 de marzo, en algo que ya estaba previsto, los gobernadores nos vamos a encontrar en Chubut, también va a sesionar el Parlamento Patagónico, donde vamos a discutir la agenda de desarrollo de la Patagonia, de la pesca, de la minería, del turismo, de los hidrocarburos, del campo. Vamos a estar todos los patagónicos y queremos invitar al Presidente Javier Milei para que el dia 7 visite Chubut, donde va a encontrar a los gobernadores, empresarios, sindicalistas y al pueblo, dispuestos a dialogar por el desarrollo de la Argentina”, añaidó.

