Este es el fixture del Provincial de básquet

El torneo Provincial de básquet masculino “Joaquín Febre” que organiza la Fepamba comenzará el sábado 9 de marzo y hoy se dio a conocer el fixture para cada una de las dos zonas, Norte y Sur, en que se dividirá el certamen en este primer semestre de 2024.

La primera fecha de Primera división y de las formativas tendrá los siguientes partidos en la primera ronda (en la segunda se invierten las localías):

Zona Sur, fecha 1 (9-3): Juventud Unida (Alpachiri) vs. All Boys. Argentino (Trenque Lauquen) vs. Belgrano y Ceriva (General Acha) vs. Estudiantes.

Zona Norte: Pico FBC vs. Independiente. Ferro vs. Sportivo Realicó. Atlético Villegas vs. Cultural Argentino de Pico.

Fecha 2 (16-3), Zona Sur: Estudiantes – Argentino (TL). Belgrano – All Boys. Ceriva – CAJU.

Zona Norte: Villegas – Pico FBC. Cultural Argentino – Ferro. Sportivo Realicó – Independiente.

Fecha 3 (23-3), Zona Sur: Argentino (TL) – Ceriva. CAJU – Belgrano. All Boys – Estudiantes.

Zona Norte: Pico FBC – Sportivo Realicó. Independiente – Cultural Argentino. Ferro – Villegas.

Fecha 4 (6-4), Zona Sur: Argentino (TL) – CAJU. Ceriva – All Boys. Estudiantes – Belgrano.

Zona Norte: Ferro – Pico FBC. Villegas – Independiente. Cultural Argentino – Sportivo Realicó.

Fecha 5 (13-4), Zona Sur: Belgrano – Ceriva. CAJU – Estudiantes. All Boys – Argentino (TL).

Zona Norte: Pico FBC – Cultural Argentino. Sportivo Realicó – Villegas. Independiente – Ferro.

El Provincial tendrá 12 clubes en total, divididos en las dos zonas. En el Norte, en el caso de las categorías U-15 y U-17, Independiente de General Pico presentará dos equipos (Rojo uno y Blanco el otro). Y en la categoría U-21 (reemplaza lo que era la U-19), Cultural Argentino, Atlético Villegas y Centro Rincón Vasco de General Acha no presentarán equipo.

Al finalizar la etapa regular, los clasificados en primer y segundo lugar esperan rivales que se definirán en un Play In cruzado, a un solo partido en cancha del mejor clasificado, es decir el número 1 del Sur va con el 6 to. del Norte y el cuarto con el quinto. Y viceversa. De allí se arman las semifinales entre los cuatro equipos que esperaron y los cuatro ganadores.

En el caso de las categorías menores, de allí saldrán los clasificados para disputar la Liga Federal Formativa que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

