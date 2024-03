Convocan a un “ruidazo” en Plaza San Martín contra el DNU de Milei

Compartir esta noticia:

La Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei convocó a movilizarse este viernes 1 de marzo, a partir de las 19:30 hs. en la plaza San Martín, para «frenar» el DNU presidencial que atenta contra los derechos del pueblo argentino.









La convocatoria se llevará a cabo en el marco de las distintas acciones que se desplegarán en todo el país «contra el ajuste y desguace del Estado» a través del DNU, señalaron desde la Asamblea.

«El mega DNU de Milei, en vigencia desde el mes de enero, arrasa con todos los derechos laborales, económicos y sociales. La pretensión de eliminar y/o modificar más de 300 leyes es un intento de modificar, no solo la economía, sino las bases mismas de la sociedad argentina en todos sus aspectos», manifestaron en la convocatoria.

Desde la Asamblea Autoconvocada explicaron que el mismo plantea «la desregulación de todas las actividades de la economía y el desguace del Estado impuesto a través del decreto ha provocado un feroz ajuste de los salarios, la caída de la actividad económica en beneficio de los capitales concentrados de la economía».

«En los últimos dos meses 3.6 millones personas engrosaron el doloroso índice del 57 % de pobreza en nuestro país, el gobierno se jacta de haber logrado déficit cero a costilla de las y los jubilados. Indolente, el gobierno ultraderechista conservador de Milei ha demostrado que no le importa el desarrollo del país, prueba de ello es no transferir los recursos de coparticipación a las provincias, frenar la obra pública, no enviar los fondos para la educación, congelar el presupuesto de las universidades, y arrasar con décadas de luchas por los derechos de las mujeres y las disidencias a partir de la pretensión de eliminar la perspectiva de género en el ámbito público tal los últimos anuncios del vocero presidencial», manifestaron.

Por otra parte, indicaron que «el brutal ajuste también es para cumplir con los pagos de la deuda ilegal tomada por su aliado político Mauricio Macri y su actual ministro de economía, Luis Caputo. Además, recientemente el gobierno volvió a tomar deuda en 4700 millones dólares».

«Cada habitante de cada ciudad de nuestro país sabe del descomunal aumento de los alimentos, de los útiles escolares, del combustible, del servicio de transporte, de los servicios de luz, gas, obra social, entre otros que afectan la vida cotidiana, por ello es que convocamos a movilizarnos, que no nos silencien», expresaron.

