La Intersindical convocará a un paro provincial por salarios

Los gremios estatales pampeanos se encaminan a un paro provincial. Ese es el resultado de las asambleas por sector. Susana Funes adelantó que “con esta propuesta que nos hicieron, el 19 de marzo no nos vamos a sentar en la paritaria”

A pesar de que reconocen que “la Provincia no es responsable del ajuste”, las asambleas emitan mandato de paro provincial.









“Es la que nos paga y puede sacar recursos de otros lados como las retenciones, del casino, entre otros lugares”, dijo la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes.

En lo que va del año, el Gobierno Provincial ofertó un 32 % para los primeros dos meses, con una inflación que llegó al 46 %.

Durante la asamblea realizada en la Municipalidad de Santa Rosa, el dirigente de Luz y Fuerza, Julio Acosta, le dijo a Radio Kermés que no van a “avalar un incremento salarial bajo. Primero tenemos que cerrar lo del 2023, porque ya ocurrió en 2021 que no recuperamos ese 14%. Por eso no vamos a consentir ningún acuerdo paritario que no contemple la pérdida del 38% del 2023, y en ese contexto, pensamos en un paro, porque los trabajadores estatales estamos 100 mil pesos por debajo de la línea de pobreza”, aseguró.

Comentarios

