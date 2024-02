Milei ahoga a las provincias y baja la recaudación provincial: “no hay interlocutores ni a quién hacer reclamos”

Compartir esta noticia:

Desde el gobierno provincial reconocieron que la paralización de la actividad económica impulsada por la Libertad Avanza, ya está repercutiendo en las arcas provinciales. Preocupa la falta de interlocutores válidos con Nación y el recorte total de fondos y transferencias que impuso Javier Milei a todas las provincias.

En declaraciones radiales, el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, explicó que hubo una caída en la recaudación y que el freno a la actividad económica impulsado por Nación ya repercute en la provincia. “La caída no fue la que esperábamos, pero fue porque se están percibiendo los tributos de la actividad económica de noviembre y diciembre. Pero estamos viendo, en la segunda quincena de febrero, la caída en la actividad económica y la caída en la recaudación”.

“En enero tuvimos un 12% de caída, esperábamos más, pero fue por los indicadores del año pasado. Pero, a partir de febrero, estamos viendo una caída enorme de ingresos que se recaudan por la actividad económica. Es algo que vemos todos, caminando la calle, al ver la caída del poder adquisitivo del trabajador”, dijo a periodistas de FM Radio Noticias.

“No hay consumo y no hay actividad económica. El parate de la fábrica de Acindar es la mejor muestra de lo que pasa a nivel nacional. Es un indicativo y una señal muy clara de lo que nos espera y de lo que se viene”, se lamentó Bisterfeld.

“Tratar de bajar el déficit recortando gastos es un despropósito, porque bajando el consumo, tenés menos recaudación. Por un lado, bajás gasto para tener menos déficit, pero eso acarrea una menor recaudación y se incrementa el déficit, porque tenés menos ingresos. Ese no es el camino: hay que aumentar la actividad económica y obtener mayor recaudación. Hacer algunos ajustes, pero no bajar en esa forma tan drástica el gasto público y la inversión. Eso acarrea un parate en la actividad económica y una menor recaudación”, agregó el ministro de Hacienda.

En este marco, Bisterfeld reconoció que la recaudación provincial está cayendo. “Estamos viendo que ya en febrero empezamos a ver señales inequívocas del parate en la actividad económica, se ve la merma en la recaudación, producto de una menor actividad económica”.

El ministro de Hacienda lamentó que no haya interlocutores válidos con Nación para elevar reclamos desde las provincias. “Ayer había una reunión, donde nos íbamos a conocer, junto a ministros de otras provincias y el representante de Nación, no concurrió a la reunión. Todo es una total incertidumbre. Nos reunimos ayer con los ministros de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Misiones, Salta y todos estábamos iguales: no tenemos interlocutores y no sabemos a quién hacer los reclamos. Todos con una gran preocupación por el recorte de envío de fondos, tratando todos de agudizar el ingenio y ver cómo se sigue», resaltó Bisterfeld.

Por otra parte, el ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld, manifestó su preocupación ante el incumplimiento de Nación, en el envío de fondo mensuales por deudas previsionales con La Pampa. “Ya es la segunda carta documento que hemos enviado al Anses, haciendo el reclamo por la vía administrativa correspondiente.

“Cabe recordar que Anses, todos los meses nos enviaba un anticipo del déficit, que es 20% del déficit del Instituto y el resto se soporta con la detracción de la coparticipación y luego, a fin de año, se hace una auditoría y se nos envía el resto del déficit. Hoy por hoy, estamos recibiendo cero pesos y se está haciendo frente al déficit para el pago de jubilaciones y pensiones del Instituto, con fondos provinciales”, dijo Bisterfeld.

“De este año, ya nos deben 3.500 millones de pesos y en el año, serían unos 20.000. Pero el último año que nos pagaron, era el 2020, que nos pagaron en el 2023, a valores históricos, es decir sin actualizar”, advirtió el ministro de Hacienda. “Por eso, estamos reclamando que nos actualicen el 2020, el 2023 y que nos paguen el 2024. Esa son las series de reclamos que tenemos con respecto al déficit del Instituto”, detalló el ministro de Hacienda.

“Hasta ahora, el gobierno provincial se está haciendo cargo de ese déficit. Sí estamos preocupado y ocupados en hacer los reclamos y que Nación remita los fondos para solventar ese déficit. En el presupuesto 2024, a valores de octubre, se estimaba un déficit de 60.000 millones, pero puede ser el doble en este año y si Nación no envía los fondos correspondientes se solventará con fondos provinciales”, dijo Bisterfeld.

En referencia a por qué tiene déficit el Instituto de Seguridad Social, Bisterfeld recordó que “los sistemas jubilatorios están pensados para una jubilación de hace 70 años atrás. Hoy la expectativa de vida es mucho mayor de cuando se hizo el sistema jubilatorio o la vida útil del trabajador. Hoy, en promedio, la vida de una persona está en 85 años. Y si la mujer se jubila a los 60 y el varón a 65, hay un lapso de tiempo de 20 años, que solventa el sistema jubilatorio”.

“Por eso, hay que pensar en formas de financiamiento alternativos para que el sistema jubilatorio se pueda seguir solventando. En la actualidad, el Instituto tiene 15.000 beneficiarios y aportan cerca de 38.000 trabajadores activos”, analizó Bisterfeld.

