Ziliotto abrió el periodo de sesiones ordinarias y cruzó a Milei: “la Provincia no tiene déficit ni deudas”

Desde las 12 del mediodía, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado de la vicegobernadoras, Alicia Mayoral, dejará inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial.

El mandatario ingresó al recinto puntualmente a las 12 y saludó a las y los legisladores que lo esperaban en sus bancas.

Previamente, se realizó un homenaje al exgobernador Rubén Hugo Marín, recientemente fallecido.

En el inicio de su discurso, Ziliotto recordó su advertencia del 10 de diciembre sobre los peligros del gobierno de la Libertad Avanza. “Hoy debo decir que lamentablemente, no nos hemos equivocado. Esta amenaza se ha transformado en una dura y angustiante realidad. Ya convivimos con una inflación desenfrenada y la libertad tan deseada de formadores de precios y sin el control de un estado presente», dijo el mandatario en su discurso.

“La suba irracional de los precios de los alimentos, está llevando a la pobreza y a la indigencia, a una abrumadora mayoría de de la sociedad argentina. Como si esto fuera poco, el Gobierno Nacional ha confirmado su menosprecio al país federal, identificando a las provincias, como estados inviables y ser las causantes del déficit fiscal nacional”, criticó Ziliotto.

“Nuestra provincia no tiene déficits, ni deudas, contamos con fondos anticíclicos. La provincia tuvo un crecimiento económico del 67% en los últimos 18 años, ubicándonos 20 puntos por encima de la media nacional. Y en el 2022, crecimos un 9,1%. Las exportaciones, en tres años, crecieron un 33% marcando un récord histórico y somos una de las pocas provincias que le general al estado nacional más dólares que los que consume”, resaltó Ziliotto.

“Somos la provincia con mayor índice de desarrollo humano y de mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. En el periodo 2011-2022 generamos más empleo privado que público y en los últimos 10 años, mientras el censo marcó un crecimiento del 15% de la población total, el empleo público creció solo un 5%, profundizando la caída de la relación entre agentes públicos y la totalidad de los habitantes. En la provincia, tres de cada cuatro agentes públicos, tienen la responsabilidad de sostener la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, afirmó el gobernador.

El mandatario criticó la quita de recursos no automáticos por parte de Nación y la visión unitaria del gobierno de Javierm Milei. “Desde el 10 de diciembre han transcurrido solo 80 días y los fondos no transferidos por el gobierno nacional alcanzan la suma de más de $18.907.821.956, que afectan a salarios docentes, a la caja de jubilados y al subsidio al transporte. Son recursos que nos corresponden por pertenecer a un país federal. Las provincias somos las que producimos y generamos las riquezas del país. El estado nacional solo las administra. La prestación de servicios públicos esenciales, salud, educación, seguridad y justicia, son sostenidas, casi exclusivamente por estados federales. Debe quedar muy en claro: No pedimos dádivas, exigimos lo que nos pertenece”.

El gobernador definió al gobierno libertario como la tormenta perfecta en desmedro de la sociedad pampeana, las finanzas municipales y provinciales y que afectarán el estado autónomo. En ese marco, Ziliotto adelantó que enviará dos proyectos de leyes a la Legislatura: uno para asegurar el acceso a la alimentación a los sectores más vulnerables de la sociedad y otro donde se cobrará un impuesto solidario a sectores con mayor capacidad económica y que será destinado a la obra pública.

