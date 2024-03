Ziliotto anunció un “aporte solidario” para el sector financiero, altos salarios públicos y hacendados

Compartir esta noticia:

El mandatario provincial adelantó que se enviarán dos proyectos de ley a la legislatura: uno para garantizar alimentos a sectores más vulnerables y otro, con la creación de aporte solidario y extraordinario a sectores contributivos altos y financieros, destinados a la continuidad de la obra pública.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, trazó el panorama de la situación provincial y luego de recalcar la fortaleza fiscal de la provincia, recordó que la prioridad será atender a la educación y la salud, la seguridad ciudadana, el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y el sostenimiento de la obra pública. “Esas prioridades deben ser políticas de estado”, dijo y adelantó que la próxima semana enviará a la Legislatura dos proyectos de ley, con objetivos prioritarios.

El primero proyecta garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social. “Los recursos previstos en el presupuesto 2024, indudablemente serán insuficientes. No sólo por el descomunal e incesante aumento de los alimentos sino porque lamentablemente serán muchos los grupos familiares que caerán en la indigencia. Para hacer frente a esa mayor erogación el proyecto de ley sumará recursos desde dos nuevas fuentes de financiamiento”, dijo.

“En primer lugar, transformaremos en afectación específica recursos que hoy ya se aplican en todo el territorio provincial, pero que tienen carácter de distribución discrecional por parte del Poder Ejecutivo en su relación con Municipios y Comisiones de Fomento. En la actualidad, la detección y respuesta de cada necesidad alimentaria es tarea conjunta entre provincia y municipios. Estos nuevos recursos seguirán dando respuesta en cada localidad, ante la grave situación social”, agregó.

“Estableceremos un aporte solidario y extraordinario que alcanzará principalmente a todo el sector financiero, pero además a los altos salarios públicos provinciales y a la posesión de inmuebles y vehículos vinculados a las mayores valuaciones fiscales”, afirmó.

“La mayoría de los ciudadanos de la provincia, no sólo no tienen ninguna posibilidad de contribuir más, sino que, con el aumento exponencial de todos los precios, muchos sectores ni siquiera llegan a fin de mes, y otros, con dolor y enojo lo digo, han caído en el umbral de la pobreza y la indigencia”, repasó Ziliotto y agregó: “no hay modo, no hay forma de que el ajuste lo sigan soportando ellos”.

Por otra parte, la segunda iniciativa que se enviará al Poder Legislativo se vincula a un imprescindible salvataje de la obra pública. “Sabido es el enorme daño que produce la paralización de una obra pública. El gobierno nacional ha hecho realidad su propósito de cancelar el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el gobierno provincial, que pagaba el Gobierno Nacional según convenios con esta provincia y que han sido avalados por esta legislatura”.

“Pero más aún, han desligado sus responsabilidades de pago de las obras que lo tienen como contratante directo con constructoras pampeanas. Es por todos conocida la cantidad de obras nacionales totalmente paralizadas”, recordó Ziliotto y agregó: “Desde el inicio de la nueva gestión nacional, este gobernador no logró audiencia alguna con el entonces, y ahora renunciado, ministro de infraestructura nacional. Asimismo, en el mes de enero se remitió nota con un pormenorizado informe de cada obra en particular, sin haber obtenido respuesta alguna”.

Por ello el gobierno decidió que, para definir nuevas obras públicas, se priorizarán aquellas que vinculan el beneficio social que provocan y el impacto laboral que conllevan y decidió destinar el presupuesto disponible será ejecutado mayoritariamente en la construcción de nuevas viviendas.

“Pondremos en marcha la construcción de 1.000 viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV”, dijo Ziliotto.

“Ello sin perjuicio de nuestra intención de concluir, con recursos propios, las 630 viviendas del plan Procrear ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el gobierno nacional en La Pampa”, repasó el mandatario.

