No solo el incentivo docente: “el Gobierno no está enviando los fondos de ninguno de los programas nacionales”

La ministra de educación provincial, Marcela Feuerschvenger, aseguró que el gobierno nacional, no solo recortó el Fondo de Incentivo Docente, sino que no está enviando fondos de ninguno de los programas, como es el caso en infraestructura y el Plan Alimentario Nacional. Además, adelantó que ya comenzaron la entrega de kits e indumentaria escolar.









La titular de la cartera educativa, una de las áreas prioritarias que señaló el gobernador Sergio Ziliotto en medio de crítica situación por la quita de fondos por parte de Nación, denunció que Nación profundizó el recorte en todos los programas nacionales.

Incentivo docente

“El Gobernador dejó en claro respecto a la expectativa que tenemos que vuelva a ser Ley, a partir de los proyectos presentados por nuestros diputados provinciales. Este mes no se depositaron los fondos porque no se hizo el aporte desde Nación. En el mes de enero la Provincia se hizo cargo, pero al no haber marcos legales y respuesta del Gobierno nacional, era probable que sucediera esto», dijo Feuerschvenger.

La ministra de Educación reveló que «no solo no recibimos del Fondo de Incentivo Docente, sino que no estamos recibiendo de ninguno de los programas nacionales como infraestructura, programas que tienen que ver directamente con el desarrollo de la política educativa, para la extensión de jornada que implementamos en las escuelas primarias, tampoco llegan los fondos y la Provincia se sigue haciendo cargo, lo mismo que para comedores respecto al Plan Alimentario Nacional, la Provincia está poniendo los recursos”.

Kits escolares

La ministra indicó que la entrega de los kits escolares está en proceso, “estamos recibiendo en estos días las mochilas de secundaria, la semana pasada recibimos las de primaria, por eso decimos que será progresivo y que queremos llegar a los sectores de la sociedad que están necesitando el kit. Ya hicimos una distribución masiva de guardapolvos y de indumentaria”.

A su vez, señaló que hubo demoras en la entrega: “las fábricas no nos entregan a nosotros. Ayer llegaron 3.000 zapatillas más, inmediatamente avanzamos con la distribución». De todos modos dijo «tenemos identificada la población a la que tenemos que llegar”.

Comedores escolares

Feuerschvenger informó que «en estos días depositamos los gastos de funcionamiento para todas las escuelas de jornada simple para que los y las alumnas tengan las colaciones. Sabemos muy claramente que tendremos que reforzar esas colaciones y el envío de fondos. Estamos de manera permanente trabajando en esto”.

“Estamos generando condiciones para que la escuela vaya a suplir muchas cosas por la crisis que estamos atravesando, pero no puede perder su eje, que es el de enseñar. Tenemos la gran posibilidad de achicar estas brechas de desigualdad adentro de escuela, porque justamente es generadora de igualdad de oportunidades”, concluyó la ministra.

