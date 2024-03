“Ziliotto propuso gravar al sector financiero mientras esperamos el aporte de la casta que prometió Milei en campaña”

Compartir esta noticia:

El presidente del bloque de diputados del PJ, Espartaco Marín, destacó la iniciativa del gobernador frente al ajuste descargado por Milie a la provincia.









Tras el discurso de apertura de sesiones del gobernador, el diputado Espartaco Marín, destacó el sostenimiento de las obras públicas, algunas abandonadas por Nación, el aporte solidario extraordinario a los sectores de altos ingresos para garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables, y el plan de jubilación anticipada, entre otros.

“Creemos que los anuncios se enmarcan dentro de una política de Estado austero, que vienen a suplir la incertidumbre nacional, que se refleja en la falta de financiamiento, el fondo docente, obra pública, salarios, transferencia discrecional, todo”, dijo Marín.

Respecto del aporte solidario extraordinario, sostuvo que “no debería ser cuestionado”, en respuesta al rechazo anticipado de la oposición.

-¿Cuánto puede aguantar La Pampa el recorte de fondos de Milei?

-La Pampa tiene una situación de superávit fiscal, no es deficitaria y tiene solvencia en su administración. Lo que no quiere decir que renuncie a los aportes que corresponden de Nación por coparticipación o por transferencias no discrecionales, fondo del transporte, fondo de incentivo docente, paralización de la obra pública.

-¿A dónde crees que lleva el gobierno de Milei a los argentinos?

-No lleva a buen puerto no solo a los argentinos sino que ha traicionado a sus votantes. Ese 55% que votaba para que el ajuste lo pague la casta. Acá el gobernador está proponiendo gravar a las entidades financieras y todavía estamos esperando cual es el aporte de la casta que prometió Milei en campaña. Hasta ahora son todos recortes a los trabajadores, jubilados, sectores más humildes y comedores.

-Cómo imaginas que se va a dar el trabajo legislativo…

Respecto al debate que deberán dar en la Legislatura para la aprobación de los proyectos que den mayores herramientas para maniobrar al Ejecutivo, expresó que “nosotros estamos para acompañar aquellas iniciativas que le den mayor solvencia al Estado. Sobre todo para atender las necesidades de los sectores más humildes, que son quienes debemos representar”.

«Espero que no haya un quite de colaboración como se ha visto en otros lados», dijo Marín al ser consultado por esa actitud que adoptó la oposición en el Concejo Deliberante en la primera sesión del año.

«En La Pampa eso no ha ocurrido. Apelo a la razonabilidad de la oposición, que seguramente tienen interés de que sus proyectos salgan, que vengan y discutan. Lo que sea positivo para la Provincia hay que tratarlo», agregó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios