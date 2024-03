“Ante la crisis acompañaremos más que nunca a las familias santarroseñas”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, abrió este lunes el periodo legislativo de este año en el Concejo Deliberante. Destacó que seguirá con la obra pública que se encuentra en marcha.

También remarcó que se fomentará la política de créditos municipales para el sector emprendedor.

Otras de las definiciones fue que el mercado municipal garantizará que todas las familias de Santa Rosa accedan a una Canasta Alimentaria variada a Precios Justos.

Este es el discurso:

Queridos vecinos y vecinas de Santa Rosa.

Hoy estamos comenzando un nuevo periodo ordinario de las sesiones de este honorable concejo deliberante, en un contexto de absoluta incertidumbre para nuestro país y el futuro de nuestras familias.

A la crisis económica existente, debemos sumarle la ostensible agresión de parte del Presidente Javier Milei al sistema republicano de gobierno establecido en el articulo 1 de nuestra constitución nacional, violentando también de manera flagrante al federalismo establecido en el mismo artículo de nuestra carta magna.

Esta coyuntura particular y especial del momento que vive la Argentina nos representa un enorme desafío a quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de los gobiernos ejecutivos. Y ese desafío debe ser como siempre honrando la palabra empeñada de hacer crecer a nuestra ciudad y llevarla hacia el desarrollo que todos pretendemos.

Por ello como primer punto decimos que ante esta crisis autogenerada que afronta el país vamos a acompañar más que nunca a las familias Santarroseñas. Considero oportuno trazar los nuevos lineamientos de gestión que regirán para el corriente año.

En primer lugar y conforme al compromiso asumido con la ciudadanía, vamos a darle continuidad al Plan General de Obras Publicas que hemos diseñado y que venimos ejecutando a buen ritmo para sacar a Santa Rosa de la emergencia sanitaria. Cuando uno observa los números de la obra pública que hemos ejecutado realmente impactan. A día de hoy hemos recambiado 105 km de redes de cloacas y agua desde el inicio de nuestra primer gestión en diciembre de 2019, se han ejecutado 762 cuadras de asfalto en los distintos barrios y vamos a terminar el corriente año habiendo ejecutado 947 cuadras de asfalto conforme los contratos que ya están vigentes y en ejecución. A nadie escapa que este ambicioso Plan ha generado molestias en su ejecución, pero ya vemos notables cambios en nuestra cotidianeidad con respecto a las pérdidas de cloacas y agua, que era moneda corriente en Santa Rosa y que poco a poco se van espaciando y son mucho más aisladas. Se han reparado también y con enorme inversión las estaciones de bombeo de líquidos cloacales lo que permite un funcionamiento mejor de todo el sistema. No obstante ello, nunca debemos olvidar que Santa Rosa llegó a este punto de colapso producto de la falta de mantenimiento y de inversión de gobiernos locales que no quisieron o no supieron o no pudieron realizar las obras necesarias para evitar la crisis sanitaria. Comúnmente se dice que son obras que no se ven, que no tienen el alcance mediático para repercutir electoralmente y por ello seguramente muchas veces habían sido dejadas de lado. Hoy es común ver en Santa Rosa recambio de redes cloacales, y eso es porque esta gestión ha tenido la responsabilidad histórica de hacerse cargo de este que es el principal problema de la ciudad. En lo personal anhelo con poder terminar mi mandato habiendo sacado a Santa Rosa de la emergencia sanitaria y para ello trabajamos todos los días.

Por estas días en la Argentina se habla mucho del rol del estado. Cabe preguntarse entonces ¿Qué inversor privado seria capaz de invertir mas de 500 millones de pesos en una estación de bombeo de liquidos cloacales en la ciudad, que casi no se ve y que muy pocos conocen pero que resulta de vital importancia para el funcionamiento de todo el sistema? La respuesta es sencilla y obvia, ningún empresario invierte en ello, por eso es fundamental la presencia del estado para este tipo de obras.

Por supuesto que este camino sería mucho más sencillo si como hasta el 10 de diciembre pasado contáramos con un gobierno nacional que apoyara la obra pública en beneficio de nuestra gente, lamentable e irresponsablemente esa no es la visión del gobierno central que conduce Milei, pero no detendremos nuestra marcha y nuestro objetivo, sabiendo que contamos con un Gobernador y un equipo provincial que como siempre estarán a nuestro lado acompañando a nuestra ciudad y sus necesidades.

El Plan de Asfaltado urbano que como les decía ya ha ejecutado 762 cuadras desde diciembre de 2019 hasta hoy, es además complementado con la ejecución de dos frentes de bacheo para sostener la transitabilidad en toda la ciudad. Calles y avenidas enteras hoy ven cambiada su fisonomía y su circulación, solo por nombrar algunas, Almirante Bronw, Autonomista, Av Luro Spinetto, el casco céntrico, la avenida España uruguay, Utracan Telen, Liberato Rosas, Chile, Cavero y podríamos seguir un largo rato enumerando arterias intervenidas. En estos días se han finalizado Roque Saenz Peña, y Edison. Ya está en ejecución el recambio de redes de cloaca para luego ser re asfaltada la calle Raul B diaz y en pocos días más comenzara el re asfaltado integral de la calle Antártida Argentina. La calle Alberdi, Emilio civit y el histórico barrio las rosas de la Villa Santillán están siendo asfaltados también por estas horas. A todo esto se le suman dos obras de asfaltado urbano emblemáticas para la ciudad, una es la zona oeste en la calle Felice que favorece a cientos de vecinos de los barrios el faro, las camelias, los hornos y colonos pampeanos, y la otra es en la zona norte sobre la calle Stieben que beneficia a toda la zona norte de nuestra ciudad con una vía de acceso hacia la zona centro y que conecta con el nuevo hospital Rene Favaloro.

En lo que si estamos de acuerdo es que todos los días debemos trabajar por eficientizar el estado o mejor dicho profesionalizarlo. Por ello es necesario un proceso de reformas administrativas que permitan optimizar el gasto y los recursos.

Tenemos entonces la obligación diaria de repensar el estado municipal para hacerlo más eficiente y que pueda servir a los fines de una buena prestación de servicios. En ese sentido hay un desafío grande con nuestra Planta Municipal de Asfalto. Planta que como todo ustedes saben no funcionaba antes de que asumamos el ejecutivo en el 2019. Hoy se encuentra en funcionamiento y solo durante el año 2023 tuvo una producción anual de 1482 toneladas. No obstante ello, la potencialidad de la planta en pleno funcionamiento nos permitiría aumentar sensiblemente esa cantidad Pudiendo incluso llegar a producir y vender ese insumo como se hace en otras ciudades de la provincia. Para ello es que en los próximos días enviaremos un proyecto de ordenanza para la creación del ente municipal de Planta de Asfalto, con el objetivo justamente de profesionalizar la administración de esa valiosa herramienta.

Otro hecho trascendente que permitirá un mejor control y una eficiencia en la gestión municipal tiene que ver con la instalación de una Estación de Servicio Municipal. Recordaran ustedes que sobre el fin del año pasado y gracias también a la aprobación de la ordenanza en que este concejo nos autorizo, hicimos la compra de los tanques y surtidores digitales que ya se encuentran en nuestro poder. Este año iniciaremos las obras de instalación de los mismos y toda la estructura que nos permita montar la estación de servicio municipal. Una vez finalizada esta importantísima obra podremos optimizar costos en el principal insumo que tiene el municipio por dos grandes razones. La primera tiene que ver con un mejor control como les decía hace un momento, la segunda es que podremos licitar mayores cantidades de combustible obteniendo mejores precios al momento de las compras del mismo.

Como les decía, seguiremos llevando adelante el Plan General de Obras que nos lleven a salir de la emergencia sanitaria pero sin descuidar otro de los principales objetivos que tenemos para el corriente año que es el mejoramiento integral de los espacios públicos. Lo hemos demostrado con la plaza los caldenes, con la rotonda del avión y con nuestro emblemático Mate. Y en este sentido iniciaremos una serie de mejoras en los espacios públicos en plazas y parques. El ambicioso objetivo, tiene como fin renovar al menos 5 espacios emblemáticos de Santa Rosa, además por supuesto del mantenimiento permanente de todos ellos. En este sentido quiero comentarles que ya hemos comenzado un mejoramiento y puesta en valor del primero de ellos, que tendrá lugar en la plaza de nuestros héroes de Malvinas. En pocos días más ese parque lucirá renovado y con una oferta lúdica de calidad y representativa de la gloriosa gesta que permitirá a los niños y niñas aprender jugando. La tarea como siempre es malvinizar! Aprovecho también esta oportunidad para agradecerles a nuestros héroes su presencia aquí hoy. Y Desde este humilde lugar manifiesto mi rechazo total y el repudio a la presencia del canciller ingles David Cameron en el territorio Argentino de nuestras islas impetrado hace pocas semanas en una verdadera afrenta a la soberanía nacional.

El parque automotor del municipio debe ser renovado y sostenido permanentemente, por ello el año pasado se han incorporado nuevos camiones 0 km al servicio de recolección del Emshu, y este año seguiremos con la incorporación de maquinaria necesaria para la prestación de un servicio acorde.

Nuestro servicio de transporte urbano, que ha sido ejemplo para muchos en el país, nos permitió trasladar a más de 260 mil pasajeros por mes durante el año pasado, y como siempre tenemos la obligación de sostener el servicio que permite a miles trasladarse a la escuela y a los distintos puestos de trabajo. Lamentablemente la política centralista y unitaria del presidente Milei está llevando a una crisis a todo el sistema de transporte nacional poniendo en riesgo además miles de puestos de trabajo.

A la salvaje devaluación impetrada en el mes de diciembre, se le sumo la desregulación del combustible, los lógicos aumentos salariales del sector acordados, y como corolario una ilegal y arbitraria quita del subsidio al transporte de todo el interior nacional, lo que implica un inevitable aumento en el los costos operativos de nuestra empresa. Ya hay en el interior de nuestro país distintas ciudades que se han quedado sin servicio urbano de colectivo y también hay muchas que están achicando recorridos o eliminando líneas para abaratar los costos. Por ello les solicito a los Señores y Señoras concejales la rápida aprobación del proyecto que fuera presentado en sesión extraordinaria, porque eso es lo que nos permitirá no solo mantener el servicio sino también las fuentes de trabajo de los 72 trabajadores del Emtu. A todos nuestros trabajadores del EMTU que están aquí presentes les digo que se queden tranquilos que como siempre acá van a encontrar a un intendente que los va a acompañar como lo hicimos hoy a la mañana acordando su aumento salarial, y juntos vamos a sostener su fuente de trabajo y el servicio de transporte. Son tiempos donde desde cada sector tenemos el deber trabajar responsablemente para sostener las políticas públicas que ya son banderas de nuestra ciudad.

A nadie escapa la delicada situación social por la que atraviesa nuestra patria. La mencionada devaluación del 120 por ciento del 12 de diciembre pasado, la desregulación de los distintos sectores económicos, la quita de ayuda a los sectores vulnerables como comedores y merenderos, el congelamiento y licuación de los salarios y de los Programas sociales, sumados al aumento indiscriminado de los alquileres están generando una situación de extrema gravedad para nuestra población. Este accionar DESTRUCTIVO del gobierno nacional representa un aniquilamiento de nuestras clases medias y bajas.

Ante este sombrío panorama, priorizaremos el trabajo social con cada uno de los sectores afectados. La justicia social es lo que nos guía y el trabajo en conjunto y articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia nos permite tener más y mejores herramientas para atender cada una de las situaciones. Agradezco especialmente a nuestro Gobernador Ziliotto y al Ministro Alvarez por el acompañamiento constante.

Quiero reafirmar en este punto el compromiso de acompañamiento a quienes más lo necesitan. Nosotros creemos con convicción que para ser una sociedad mejor no podemos ir dejando personas tiradas por el camino. El municipio cuenta con las herramientas y la decisión política para afrontar la situación alimentaria de los distintos sectores sociales que tengan dificultades y así lo haremos.

Por un lado, el mantenimiento de nuestros 13 centros de alimentación integral que permiten a muchas familias santarroseñas acceder a un plato de comida nutritivo diario. Vale aclarar aquí que seguiremos invirtiendo en mejorar la infraestructura de cada espacio para mejorar día a día la calidad. Asimismo, nuestros centros de gestión social ubicados en cada barrio de la ciudad cuentan con los refuerzos alimentarios para complementar la mesa de las familias que lo necesiten. Y seguimos brindando el servicio de refuerzos alimentarios para dietas especiales y celiaquías de personas que lo requieran.

Pero sumado a este esquema del estado municipal hay muchas instituciones que diariamente a través de comedores comunitarios y merenderos hacen un trabajo social indispensable y muy necesario para sostener a cientos de familias. Estas instituciones han sido abandonadas por el estado nacional en una actitud absolutamente desalmada y repudiable de parte del gobierno del presidente Milei que ha quitado todo tipo de ayuda. Por ello quiero decirles que la semana entrante estaremos enviando a este honorable concejo deliberante un proyecto de ordenanza con la creación de un programa de articulación y asistencia a instituciones intermedias que brinden alimentos a la ciudadanía. El abandono por parte del estado nacional a nuestra gente no será óbice para que este intendente ayude a quien lo necesite y hacer todo lo posible para que a nadie le falte un plato de comida sobre la mesa.

Pero la dificultad para acceder a la canasta básica de alimentos lamentablemente no afecta solo a los sectores sociales más vulnerables sino que incluso a los sectores asalariados hoy se les complica acceder a muchos bienes de consumo. Por ello hemos diseñado hace un tiempo una política pública que nos permite que miles de familias compren alimentos de manera más directa a través del mercado municipal minorista. La decisión en este sentido tiene que ver con ampliar y mejorar la descentralización del mismo para que todos puedan acceder en cercanía al mercado municipal.

Es de destacar igualmente que, a la par del mercado minorista estamos terminando la obra estratégica del mercado concentrador de alimentos de la ciudad, gracias al invaluable aporte del Gobernador. Este proyecto tiene como ambicioso objetivo que nuestros comerciantes locales y regionales puedan comenzar a abastecerse de manera mayorista en nuestra ciudad, abaratando costos de logística. Será un trabajo que seguramente llevará tiempo hasta su puesta en marcha, pero una vez finalizada la obra presentaremos junto con Fiduciaria Sapem La Pampa el plan de manejo del mismo como lo venimos haciendo de manera eficaz con el mercado minorista.

Pero por otro lado la situación social es bastante más compleja y diversa que la cuestión alimentaria porque tiene también la dimensión habitacional y del empleo.

Por más que en los discursos presidenciales se diga lo contrario quiero manifestar desde este lugar la enorme preocupación con lo que sucede en materia de alquileres. Ustedes bien saben que los intendentes y los miembros del ejecutivo municipal somos la primera puerta de entrada del reclamo o el pedido de las personas que requieren la ayuda estatal. Y lo que vemos con muchísima preocupación tiene que ver con que la desregulación total del mercado inmobiliario está produciendo un efecto complejo en el precio de los alquileres. Este es un verdadero drama que viven muchas familias. Desde el municipio seguiremos acompañando como lo venimos haciendo pero alertamos que ante el aumento indiscriminado se torna cada vez más complejo afrontar estos montos para cientos de familias. En ese sentido exhortamos al gobierno nacional que se tomen medidas inmediatas y se retome de manera urgente la política de viviendas que ha sido desmantelada desde diciembre a esta parte y que de no hacerlo tendrá consecuencias sociales irreparables. Ya lo vivimos en nuestra provincia cuando un gobierno nacional centralista no construyó una sola vivienda en La Pampa y todavía tenemos esas consecuencias a la vista con cientos de familias viviendo precariamente. Por supuesto que hemos tomado con gran alegría el anuncio de nuestro gobernador de la construcción de 1000 viviendas en nuestra provincia y de hacerse cargo de la finalización de una obra nacional como es el procrear nuevo que se construye sobre la calle gaich.

En cuanto a la política de sostenimiento del empleo, por supuesto que excede largamente la capacidad municipal, no obstante ello hay dos aristas que quiero mencionar que permitirán sostener algún grado de actividad en algunos rubros.

Me refiero por un lado a la política crediticia que venimos llevando adelante desde el municipio. Somos, por muy lejos la gestión que más créditos ha entregado a emprendedores y comerciantes locales para que puedan comprar equipamientos o insumos en sus actividades. Son 1529 los créditos entregados desde diciembre de 2019 hasta aquí, por un monto de 205 millones de pesos que se volcaron a la economía domestica. Seguiremos adelante con esta política que no solo permite un acompañamiento económico sino una vinculación virtuosa entre el estado municipal y nuestros comerciantes.

El sector del comercio y servicios ha visto reducido su nivel de ventas en un 30 por ciento en apenas dos meses del año. Desde nuestro lugar estaremos acompañándolos y diseñando estrategias contra cíclicas en conjunto que puedan servir a mantener los niveles de actividad.

Por otro lado, hay un sector que genera empleo y que también ha sido bastardeado a nivel central. Me refiero al sector de las cooperativas de trabajo. Santa Rosa, a partir de nuestra gestión, es parte de la red de municipios cooperativos y como tal tenemos la firme convicción de profundizar ese vinculo. Por ello, en los próximos días será girado a este recinto un proyecto de ordenanza creando un programa que regule de manera diferenciada las compras a cooperativas de trabajo locales. Con esto se priorizara a las cooperativas de trabajo en las contrataciones y nos permitirá también poner en marcha el programa de servidores urbanos cooperativos.

Se imaginaran ustedes si el desprecio del gobierno central llegó a recortar medicamentos oncológicos y comida a los sectores vulnerables, lo que están haciendo con la cultura!

El desguace del ministerio nacional, la persecución ideológica a los artistas, la falta de promoción a las fiestas populares, la degradación de toda la industria cultural y el feroz recorte a todos los ámbitos culturales son muestra del desprecio con el que se trata a este sector que no solo nos identifica sino que también es generador de puestos de trabajo.

Pero dice el dicho que para muestra basta un botón. Conocen ustedes algo mas Ruin y mediocre que haberle sacado el financiamiento a las bibliotecas populares de nuestro país? Personalmente he visto pocas veces una decisión tan irracional y mezquina. La Conabip existe en nuestro país de 1870!!! Y no fue ideada por ningún populista del siglo pasado o de este, fue obra de Domingo Faustino Sarmiento y es una experiencia única en el mundo. Por ello es que desfinanciarlas es una verdadera aberración. En nuestra ciudad hay 7 Bibliotecas populares registradas en conabip que difunden la lectura y la escritura. Por ello ya he instruido a la secretaria de cultura y educación del municipio para que arme un esquema de colaboración con las 7 bibliotecas populares que existen en Santa Rosa. Sera el municipio quien garantice esos fondos para poder sostenerlas y que sigan existiendo como tales. Gracias también a sus representantes por estar aquí presentes esta noche, sepan que no los y las vamos a dejar solas.

Seguiremos profundizando la oferta cultural en los cien talleres barriales que brinda el municipio de manera gratuita y descentralizada en 20 espacios diferentes, porque queremos que haya actividades en cada rincón de Santa Rosa.

En materia de educación, hoy lunes 4 de marzo comienzan las clases en los centros de desarrollo infantil. Son 8 jardines que reciben y educan con una oferta de calidad a mas de 370 niños de entre 45 días y 3 años. Apostando por una oferta inclusiva y didáctica que permita a los niños y niñas un desarrollo integral. Nos encontramos de manera permanentemente equipando los jardines y mejorando ediliciamente. Para este año que comenzamos además tendremos la hermosa novedad de inaugurar el nuevo CDI en la zona sureste de la ciudad, construido con fondos nacionales del gobierno anterior y gestionado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, esto nos va a permitir aumentar la matricula de niños y niñas.

El Municipio cuenta además con 2 tecnicaturas (cerámica y música), 4 diplomaturas (dos en teatro y dos en artes del movimiento y danza), y dos trayectos (en malambo y folcklore) Todos ellos gratuitos y cuentan con certificación de diferentes universidades transformándose no solo en un aprendizaje sino en una formación cultural con salida laboral.

A toda esta actividad cultural se le suman los dos centros de inclusión para personas con discapacidad, donde con dedicación y esfuerzo se ofrecen actividades inclusivas y educativas a decenas de personas que asisten diariamente.

Si hay una política cultural que ya se ha transformado en emblemática es el festival infantil de Invierno Pichi Anai. El pasado año en las 38 funciones pasaron más de 15 mil espectadores tanto por nuestro teatro español como por la sala incaa del cmc. Este año procuraremos ampliar y seguir mejorando la oferta para que no quede ningún pibe de Santa Rosa y alrededores en disfrutar de nuestro teatro.

En el área de turismo tenemos un gran desafío. El objetivo será explorar y explotar las capacidades que tiene nuestra ciudad. Pronto impulsaremos un programa de tursimo social para que adultos mayores y chicos de toda la provincia puedan venir a disfrutar de Santa Rosa, conocer su historia, su gente y nuestra capital.

Fomentar la participación en actividades deportivas y recreativas dentro de la comunidad, fomentando la inclusión, la salud, el bienestar físico y mental será el objetivo que impulsaremos desde la dirección de deportes municipal. Para ello seguiremos ofreciendo acceso libre y gratuito a una variedad de actividades deportivas para personas de todas las edades fomentando la cohesión social, el ambiente inclusivo y el trabajo en equipo a través del deporte.

El pasado año se desarrollaron 70 escuelas deportivas gratuitas con un impacto de más de 1700 infancias y juventudes. Procuraremos este año ampliar oferta y seguir articulando con los clubes y escuelas barriales a fin de descentralizarla.

La tarea en la digitalización del Municipio no descansa. Para ello hemos realizado la contratación de una empresa pampeana, incubada en el polo tecnológico de la ciudad de General Pico, con la que ya nos encontramos trabajando en la implementación de la digitalización de los trámites de rentas y recursos humanos, para luego avanzar en tesorería y contaduría.

En esta materia ya podemos exhibir buenos avances. Hoy el sistema de estacionamiento medido en la ciudad cien por ciento digital es un hecho. La App para ver el recorrido en tiempo real de nuestros colectivos también y ya son más de 4000 usuarios los registrados que la usan cotidianamente. Y somos el primer ente gubernamental de la provincia que ya tiene en vigencia 20 trámites con expediente cien por ciento digital a partir del sistema nacional GDE.

Quiero anunciarles también a todos los comerciantes de la ciudad, que en el próximo mes de abril, y producto de la implementación de un nuevo sistema. Las habilitaciones comerciales en Santa Rosa serán otorgadas en un plazo máximo de 24 hs. Reduciendo tramite burocrático y tiempo valioso de los encargados de los comercios. Para ello prontamente realizaremos la debida presentación para que todos y todas estén al tanto.

El transito no solo nos preocupa sino que nos ocupa, y ya hace un tiempo que venimos teniendo avances significativos en la materia. Iniciamos una seria de reformas legales a través de distintas ordenanzas que han sido acompañadas por este cuerpo que tienden a mejorar el orden y el control en la ciudad, adaptando además nuestra normativa vigente a la totalidad de la legislación nacional.

Hoy son normales y habituales los controles de transito en Santa Rosa, donde se apunta principalmente a la prevención de siniestros y al cumplimiento de una de las ordenanzas mencionadas que tiene que ver con el alcohol cero al momento del manejo.

La otra gran preocupación en esta materia tiene que ver con seguir trabajando en la reducción de velocidades y su control. A estos efectos tenemos la herramienta otorgada por este concejo para radarizar distintos puntos conflictivos de la ciudad a través de un convenio que firmamos con el Inti que esperamos poner en marcha este 2024.

Seguimos trabajando en la educación y en la prevención en la salida de los colegios y les pedimos a todos que tomemos conciencia al momento de la conducción.

Se ha mejorado sensiblemente también la coordinación de la oficina de documentación, con el objeto de que los más de 100 vecinos que concurren diariamente a renovar su carnet puedan hacerlo de manera agil y en mejores condiciones.

Pero en este tema hay un hecho que creo que demuestra cuando la intervención estatal es virtuosa a través de una obra pública. El punto mas conflictivo con el transito en Santa Rosa estaba dado en la intervención de la ruta nacional 5 y la calle tello. Allí lamentablemente sucedieron decenas de siniestros incluso con víctimas fatales. Ninguna gestión había tomado el compromiso de resolverlo. Hicimos un proyecto de semaforizacion, que fue enriquecido por distintos organismos estatales y vecinales, ejecutamos la obra y se resolvió el problema. Desde el momento en que se encuentran las bajadas y el semáforo funcionando no hubo un solo accidente más en ese lugar.

Quiero destacar la colaboración de otra institución intermedia con la que permanentemente nos encontramos trabajando y proyectando juntos. Me refiero a la asociación civil estrellas amarillas cuya articulación resulta de vital importancia, y por eso continuaremos concientizando y educando en conjunto. Y contrales que tenemos la ilusión conjunta de contar con un parque vial educativo al que accedan los colegios y escuelas. Para eso ya estamos trabajando en el predio de la isla de los niños Lucio Dupuy del parque don tomas.

La política ambiental seguirá siendo una prioridad de gestión como lo hemos demostrado desde el mismo comienzo. El programa Santa Rosa ambiental ha dado sus frutos en todas sus aristas. La primera de ellas es en la inclusión de muchos trabajadores y trabajadoras que han conformado la cooperativa de trabajo brote popular y que son los encargados del manejo en la planta de reciclado. La segunda en lo edilicio, si bien falta mucho aun para las condiciones laborales que se requieren para la actividad hoy tenemos una planta con las herramientas básicas para la separación de los residuos, Tercero en lo ambiental ya que han sido miles y miles los kilogramos de basura de todo tipo que se dejaron de enterrar en Santa Rosa, Cuarto en lo educativo porque por allí y por el centro de transferencia del barrio 5000 han pasado muchas escuelas durante el año pasado para que los chicos puedan observar el trabajo de separación, y cabe destacar tambien la realización del congreso ambiental de nuestra ciudad que permitió difusión y concientización sobre la materia. Seguiremos este año profundizando esta política para que definitivamente se arraigue en el sentir general de todos los y las santarroseñas. Todos y todas tenemos el deber de cuidado sobre la casa común, y ello requiere del esfuerzo y compromiso de todos.

Como corolario de este mensaje quiero hablarle a ustedes Señores y Señoras concejalas. Cada uno de nosotros viene de un espacio político diferente. Tenemos orígenes diversos que formaron nuestro sentir y nuestro pensar. Pero es justamente esa diversidad, la que articulada democráticamente es una potencia que nos puede permitir llegar más rápido al bienestar general de nuestro pueblo.

El general Peron en 1949 al momento de cerrar el congreso nacional de filosofía dejo una disertación memorable que luego se tranformo en libro y que se llamo La comunidad organizada. En él, entre otras cosas nos decía, que “debíamos trabajar por una sociedad en la que todos y todas tuviéramos la posibilidad de ser nuestra mejor versión, sabiendo que el otro sufre y ama de la misma manera que nosotros”. Tomando esas palabras y desde este lugar hoy los invito a que trabajemos juntos y saquemos la mejor versión de cada uno. Antes de ser de un partido u otro, de un sector u otro somos santaroseños y santarroseñas que queremos lo mejor para nuestro lugar. Se que trabajara cada uno honrando los principios de rectitud y buena fue.

Por último quiero terminar hablándoles a mis vecinos de Santa Rosa. Los históricos y los recién llegados, los que diariamente viven y sienten esta ciudad y la eligen permanentemente. Con ustedes siempre será eterno mi agradecimiento por la oportunidad que me han dado y me han ratificado. Las demostraciones de cariño, los reclamos bienintencionados, los proyectos y sugerencias, las palabras de aliento y todo lo que me expresan cotidianamente es el más maravilloso combustible que alguien que hace y reivindica la política puede sentir. Mi compromiso es solo con ustedes, con mi ciudad y por supuesto nuestra provincia. Trabajare procurando siempre cumplir el sueño de tener una ciudad que nos cobije a todos y todas, y sobre todo estando cerca de ustedes.

El poeta Romano Ovidio decía: “Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman” Todos nosotros amamos a Santa Rosa defendámosla con coraje y convicción para encontrarnos en la felicidad colectiva.

