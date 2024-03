Compartir esta noticia:

El concejal de la UCR, Diego Camargo, se refirió al discurso que realizó el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante.

Al ser consultado por Plan B sobre las primeras conclusiones del discurso del jefe comunal sostuvo que «sacar conclusiones tan apresuradamente no es fácil, pero en principio a la expectativa de todos los anuncios que hizo y vamos a ver cómo ejecuta todo lo que dijo, si es que lo hace. Aquellos que sean cuestiones de competencia de Concejo Deliberante, la idea es como podemos llevar adelante una mecánica de trabajo en conjunto y de diálogo, y tomando lo que dijo al final del discurso, que tenemos que tirar todos del carro para lo mejor de Santa Rosa».

En el discurso el intendente le pidió a los concejales que aprueben el aumento del colectivo «lo que pasa es que hasta ahora no se ha aprobado, pero no por cuestión de la oposición sino del oficialismo, si ellos no hubieran tenido una conducta caprichosa de dar por finalizado un cuarto intermedio en el que estábamos discutiendo los temas, la ordenanza ya estaría vigente, de todas maneras creo que se va a poder solucionar prontamente en la medida que el intendente y sus funcionarios apliquen la razonabilidad que en su discurso dijo que va a tener en los hechos, así que creo que vamos a poder llegar a buen puerto».

-¿Cómo está la relación en el Concejo, ustedes se hablan entre los distintos bloques?

-Las relaciones están más que bien, lo que pasa es que uno tiene que entender que cuando se refiere al diálogo, estamos hablando del diálogo parlamentario y eso no tiene que ser la simple puesta en escena de la presentación del proyecto, y que nos apuren a votar por sí o por no, sino que tiene que ser una cuestión de la construcción de los mejores textos normativos posibles para la ciudadanía de Santa Rosa

-¿Y la aparición de un nuevo ente municipal, qué te parece?

-Es algo de lo que no habíamos escuchado mención alguna más allá de que nosotros lo habíamos pensado en algún momento con todos los problemas de funcionamiento que tuvo la planta de asfalto al comienzo, pero bueno, para darte una opinión fundada, te tendría que ver mínimamente aunque sea el objeto del proyecto para poder responderte. Estamos a la expectativa del proyecto que nos resulte interesante, por lo menos como tema

