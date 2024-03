Pacto de Mayo: “Cuando uno dialoga y del otro lado se busca la imposición es muy difícil un acuerdo”

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto se refirió a la convocatoria del Gobierno Nacional a firmar el denominado Pacto de Mayo.

El mandatario dejó en claro que «siempre vamos a buscar el diálogo, pero cuando uno dialoga y del otro lado se busca solo la imposición es muy difícil un acuerdo».

De forma retórica se preguntó: «se plantea un nuevo pacto, pero por qué no cumplimos con los pactos existentes como la Constitución y las leyes que devienen de su aplicación. ¿Cómo voy a discutir un nuevo sistema de coparticipación con el presidente cuando no me transfirió lo que corresponde por coparticipación federal?».

Por otro lado, se refirió a los recortes de fondos a La Pampa que hasta el primero de marzo superaban los 18 mil millones de pesos.

«Se discute el absurdo, el presidente habla de recursos discrecionales, mentira, no son recursos discrecionales, son recursos no automáticos que están anclados en leyes especiales vía afectación específica o en convenios de parte. No es que el presidente los puede disponer como quiera, no», enfatizó.

«No están mandando violando normativas y convenios. Esa deuda de 18 mil millones de pesos hasta el primero de marzo, tiene un anclaje jurídico. Estamos agotando la vía adminitrativa para reclamar judicialmente», anunció.

«¿Cómo va a haber un nuevo pacto, cuándo se está incumpliendo la Constitución y sus leyes?», subrayó.

