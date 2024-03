Se agravan los despidos por la motosierra de Milei a la obra pública y ya afecta a casi 500 personas

Compartir esta noticia:

Los datos fueron revelados por la Cámara Pampeana de la Construcción. En los primeros meses de este año, ya se registraron más de 400 despidos en trabajadores de la construcción por el parate de la obra pública con fondos nacionales.

El freno a la obra pública impuesto por La Libertad Avanza ya dejó sin trabajo a casi 500 personas en La Pampa, según datos de la Cámara Pampeana de la Construcción. La preocupación del sector es muy grande porque también está bajando la obra en el sector privado.

El presidente de la Cámara Pampeana de la Construcción, Adrián Pérez Habiaga, dialogó con el portal Infopico y brindó detalles de la actual situación. la consulta, Adrián manifestó que “hay que dividirla en distintos tramos, porque están los contratos de la provincia con fondos nacionales, otras de la provincia, otras con empresas y Nación, etc. Por ejemplo, las obras que los contratos están firmados entre las empresas y Nación, como el Procrear, algunas rutas, están paradas, pero como nosotros no podemos abandonarlas porque son responsabilidad nuestra, hay dos o tres personas cuidando los predios. Pero están paradas porque existen deudas desde octubre del año pasado. Y evidentemente no podemos seguir”

“Hasta ahora pudimos financiar esas obras con otras de la provincia que sí nos pagan, pero ya estamos desfinanciados y que no podemos seguir adelante con esas obras”, reveló y dijo que “hoy por hoy no hay solución a la vista, no hay interlocutores con quien se pueda hablar en Nación. Tenemos una gran incertidumbre, no sabemos si se van a terminar o no van a terminar o si se rescindirán los contratos. De esas obras, en particular los Procrear, ya se ha despedido casi la totalidad de las personas, quedarán grupos de trabajo haciendo algunas cosas, pero a lo largo de este mes terminarán con los despidos”, que se sumarán a los casi 500 que ya se produjeron.

“En las 600 viviendas deberían estar trabajando arriba de 700 u 800 personas, que no están trabajando; y obviamente los ritmos de trabajo fueron disminuyendo a lo largo de que no nos iban pagando, hasta el despido de los trabajadores”.

“En La Pampa somos 15 empresas que estamos asociados a la Delegación de la Cámara Argentina de la Construcción, y la mayoría no hacemos obras privadas, más allá de edificios de altura y de alguna obra que hacen dos o tres empresas y todos tenemos las obras paradas”, remarcó y agregó que “por otro lado, también tenemos las obras privadas directas como la construcción de casas que las lleva adelante un arquitecto con personal que no está en blanco, o una remodelación de las casas. Sobre eso no tenemos registros, pero recorriendo las calles uno se da cuenta de que están paradas también”.

Habiaga sostuvo que “no hay perspectiva de mejora, más si vemos que Acindar (venta de hierros) cerró por el mes de marzo todas las plantas del país porque bajaron las ventas en un 40%”.

También hizo una salvedad al aclarar que las obras que licitó la provincia de La Pampa están en marcha, no hay problema de pago, “si hay un problema de desfasaje en los valores de las obras por todo este sistema de inflación y el sistema de reconocimiento de tasa que tenemos y quizás no se ajusta exactamente a la realidad. Nos vamos a sentar a charlar, ya que hay muy buen diálogo con el gobierno, pero por ahora no hay inconvenientes y se sigue trabajando”

“Las empresas que estamos con muchas deudas de Nación estamos tratando de salvar nuestra situación financiera: no tenemos problemas económicos, lo que está pasando es el circulante mensual, estamos desfasados y calculo que en uno o dos meses se solucionará. A esto se le suma, que por los aumentos, las cadenas de pagos se han cortado, se ha cortado la financiación a través de los proveedores. Lamentablemente, y seguramente, va a haber empresas que no van a poder superarlo y pueden llegar a cerrar”, adelantó.

Con respecto a la cantidad de empleados de la construcción, Habiaga destacó que “el promedio de trabajadores en la provincia de La Pampa de la construcción ronda entre los 5.000 y 7.000 empleados”.

“Toda la gente que trabaja para nosotros trabaja en blanco, por lo tanto, no tiene planes sociales, no tiene nada. O sea, es gente que pasa de tener un trabajo a la nada misma; realmente nos cuesta muchísimo porque son personas que nos acompañan, son nuestros trabajadores y vivimos gracias a lo que ellos hacen, es doloroso deshacerse de equipos”, reiteró.

Por cada empleo directo que tiene una empresa, hay uno indirecto y los puestos de trabajo en juego en este momento a nivel nacional rondan entre los 500 y 600 mil. (Fuente: Infopico).

