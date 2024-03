Alfageme: “es importante el llamado del intendente a todos los sectores”

Compartir esta noticia:

El concejal de Patria Grande en el FreJuPa, Mariano Alfageme, destacó la amplia convocatoria de Luciano di Nápoli para trabajar por los vecinos y las vecinas de la ciudad. Criticó a la oposición y los convocó a “tomar nota” de las críticas de la vecindad por dejar sin quorum al Concejo Deliberante.









Mariano Alfageme destacó tras el acto de apertura de sesiones que “el discurso del intendente estuvo muy centrado en las consecuencias económicas del gobierno nacional que afecta a las y los vecinos de la ciudad”.

“En ese marco llamó a empresarios, comerciantes, vecinos, asociaciones y organizaciones y concejales a trabajar por la ciudad. Además, anunció varios proyectos como la creación del Ente de Asfalto, obras públicas en toda la ciudad, acompañamiento al personal municipal, como lo fue la firma de la paritaria con el EMTU, todas medidas que intentan contener las políticas de Milei”, añadió.

Destacó que “es importante el llamado del intendente para poder activar y permitir que el municipio pueda estar presente y sostener políticas como la municipalización de servicios públicos”.

Además, señaló que “es muy buena la articulación con las organizaciones sociales, como las cooperativas de trabajo, para poder campear este temporal que provoca el gobierno nacional. El intendente fue muy crítico, pero también se mostró proactivo para poder cambiar esta situación”, indicó.

Mariano Alfageme convocó a la oposición “a tomar nota de la actitud crítica de la sociedad, que no vio bien que no dieran quorum en la primera sesión extraordinaria y no dejaran trabajar. Tienen que reflexionar, no fueron elegidos para gobernar, fueron elegidos como oposición”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios