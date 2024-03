“El salario del trabajador de prensa es empobrecedor, un redactor cobra de básico $260.000”

Compartir esta noticia:

El Sindicato de Prensa Zona Sur convocó a una medida de fuerza por los magros salarios que cobran y reclamaron una recomposición salarial que contemple la inflación de más del 60 % del gobierno de Milei.

En diálogo con Plan B, el secretario general, Milton Fernández, definió a la situación como dramática para trabajadores y trabajadoras de prensa. “El salario de los trabajadores de prensa es empobrecedor, después de dos meses de lucha, no llegamos a un acuerdo. La cámara empresarial propone más salarios de hambre y así, no se puede seguir”.

“La última propuesta fue de $19.000 al salario de enero. Directamente, nos están echando a la calle, salgan a protestar, porque no queremos llegar a ningún arreglo”, agregó.

Milton Fernández recordó que un redactor tiene un básico de $260.000. “La canasta familiar está $541.000 y en enero, un redactor cobró de básico $260.00. Así, no se puede seguir. La pretensión de una recomposición salarial, está cada vez más lejos”.

“A eso, se le suma lo que pasa a nivel nacional con Télam y con los medios autogestivos y cooperativos, donde está totalmente cortada la pauta. Estamos peor que hace ocho años. Por ahora, no tenemos despidos, pero sí los compañeros se están yendo de los medios. Y no hay propuestas decorosas, de parte de las empresas, para trabajadores de más de 30 años, que quieran buscar otras alternativas, porque así no pueden vivir”, advirtió Fernández.

En referencia al conflicto en Télam, Fernández dijo que “no sabemos más allá de lo que saben todos. Pero creemos que luego del séptimo día y quieran regresar a sus trabajos, hay una gran posibilidad de que les digan que no siguen más en sus funciones. Se va a resistir. Télam, una vez más, es tomado por un botín de guerra por todos los gobiernos que quieren destruirlo, con una historia más de 80 años”.

“Es un ejemplo a nivel mundial. Quieren que te quedes con información de otro lado, para tapar un poco el fuego sobre lo que se viene”, agregó Fernández y alertó porque el gobierno de Milei irá por el resto de los medios públicos como Radio Nacional o la Televisión Pública. “Van a ir por eso, el tema es acallar a la clase obrera y lo están consiguiendo. Después de un palo en la cabeza y un despido, la gente se queda con un salario de miseria”.

Por otra parte, Fernández criticó la pasividad de los empresarios de medios. “En el caso de El Diario, La Reforma y La Arena, la pasividad de ellos, en la cámara empresarial, hace que nuestros salarios, sean de hambre. A ellos les corresponde decir que estos salarios de hambre no los quieren para su gente. Nos pusieron $50.000 que fueron bien recibidos, pero que es un parche. No se puede tapar el salario con una mano. El salario está empobrecido a su máxima expresión y no hay margen para una discusión, más allá de que ellos pongan en la mesa, una recomposición seria”.

“Y en La Pampa, sabemos que es diferente a un montón de cosas, con un estado que te asiste. Y para nuestra actividad, sale plata y con esa plata, tiene que haber un salario digno. Esperemos que esta situación cambie, si no vamos a seguir en la calle, manifestándonos, viendo de qué manera dar la pelea”, cerró Fernández.

