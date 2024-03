Las razones de Ziliotto

Compartir esta noticia:

«Lamentablemente serán muchos los grupos familiares que caerán en la indigencia» dijo el gobernador Sergio Ziliotto al inaugurar las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el viernes. Y agregó: «el gobierno nacional ha hecho realidad su propósito de cancelar el financiamiento de las obras que fueron licitadas por el gobierno provincial, que pagaba el Gobierno Nacional según convenios con esta provincia y que han sido avalados por esta legislatura. Sabido es el enorme daño que produce la paralización de una obra pública. Por las consecuencias de abandonar el patrimonio público, por lo cuantioso de su prosecución posterior, pero principalmente por el despido de cientos de trabajadoras y trabajadores» manifestó el mandatario.









Por Javier Urban – «Ante este cuadro de situación, -aseguró Ziliotto- es imperante tomar medidas inmediatas para tratar de revertir esta realidad» y ya ayer envió a la Legislatura sendos proyectos en los que, por un lado, se pretende garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social y, por otro, concretar el salvataje de la obra pública.

Es así que el gobernador, para atender la necesidad alimentaria de los más vulnerables, frente al «descomunal e incesante aumento de los precios de los alimentos» y teniendo en cuenta que «los recursos previstos en el presupuesto 2024, unos diez mil millones, indudablemente serán insuficientes», se «focalizarán recursos ya previstos presupuestariamente, pero que hoy financian otros fines» e «incorporaremos aportes extraordinarios de quienes tienen mayor capacidad económica», aseguró. Para esto último se dispondrá de un aporte voluntario, solidario y extraordinario que alcanzará principalmente a todo el sector financiero, pero además a los altos salarios públicos provinciales y a la posesión de inmuebles y vehículos vinculados a las mayores valuaciones fiscales». Se estima que 4 mil personas pagarían el aporte, «ya que la mayoría de los ciudadanos de la provincia, no sólo no tienen ninguna posibilidad de contribuir más, sino que, con el aumento exponencial de todos los precios, muchos sectores ni siquiera llegan a fin de mes, y otros, con dolor y enojo lo digo -se indignó Ziliotto- han caído en el umbral de la pobreza y la indigencia».

Respecto al de sostenimiento de la continuidad de obras públicas, el gobernador sostuvo que es un proyecto que autoriza al poder Ejecutivo a realizar todos los actos administrativos y convenios para hacerse cargo de las obras abandonadas por Nación y terminarlas», aunque para esto se necesita la anuencia del gobierno de Javier Milei, ya que se va a estar interviniendo en otra jurisdicción. Si se logra, se concluirá, con recursos propios, las 630 viviendas del plan Procrear ubicadas en Santa Rosa, General Pico y Toay, que abandonó el gobierno nacional en La Pampa. Pero además se pondrá en marcha la construcción de mil viviendas distribuidas en cada una de las 80 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorios que lleva adelante el IPAV.

«Complementariamente a la tarea de paliar la coyuntura social y económica, buscaremos consolidar nuestro modelo de provincia productiva e inclusiva», anunció Ziliotto en su discurso del viernes.

Ahora bien, fue en ese mismo acto en el que reveló que en los 80 días del gobierno de Milei, los fondos no transferidos por el gobierno nacional a La Pampa suman poco menos de 19 mil millones de pesos -dinero que estaba destinado a viviendas, a rutas, a obras urbanas, la salud, a educación, a salarios docentes, a la caja de jubilaciones, al subsidio del transporte-. Con semejante e ilegal merma en el flujo de recursos que Nación debe aportar a La Pampa, y preocupado como dijo estar porque «el propio Presidente expresó livianamente que “todavía falta lo peor”», Ziliotto, para llevar adelante las obras que impulsará, y de las que se hará cargo para que sean terminadas, sabe que tendrá que apelar a los fondos anticíclicos, que La Pampa supo resguardar.

De igual manera para poder asistir a los más vulnerables se incrementará la tasa de ingresos brutos del sistema financiero, que es uno de los que tiene capacidad y la posibilidad de aportar. Durante 6 meses harán un aporte extraordinario todos los ciudadanos que indirectamente aportan a este sistema. Y además los contribuyentes con cinco o más inmuebles urbanos, o que la valuación fiscal de todos sus bienes urbanos supere los $ 50 millones y los dueños de vehículos «de alta gama»: autos y 4×4 con un valor superior a $ 40 millones, a enero de 2024, harán un aporte solidario extraordinario, lo mismo que los que cobren altos salarios en la administración pública, siendo cada poder del gabinete provincial el que determinará cuál va a ser la cuantía del aporte que se creará por ley.

Ahora, por más que «La Pampa es un ejemplo de orden fiscal», como aseguró el gobernador, detallando que tuvo un crecimiento económico del 67 % en los últimos 18 años, ubicándose en el sexto lugar, 20 puntos por encima de la media nacional y que, particularmente, en 2022 La Pampa creció un más de 9 puntos; hace más de un mes, fue el ministro de hacienda, Guido Bisterfeld, el que advertía que a partir de la caída en la coparticipación nacional la provincia se estaba “comiendo los ahorros del fondo anti cíclico“. “Indudablemente, La Pampa siempre fue muy responsable y sólida financieramente, pero este fondo se va menguando. Nos estamos comiendo los ahorros del fondo anti cíclico que tenemos para hacer frente a gastos corrientes”, así lo dijo el ministro.

Y, por otro lado, no será tan fácil lograr que los más acaudalados hagan «el aporte solidario». Cuando en medio de la pandemia, en agosto de 2020, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller impulsaron aquella ley de similares características, por la cual se gravó por única vez, con una tasa que iba del 2 por ciento al 3,5 a los 12 mil patrimonios de entre 200 millones y 3.000 millones de pesos, hubo lobbys de todo tipo para evitar que se concretara. Recién casi un año después, en mayo del 21, se logró que 10 mil contribuyentes hicieran su aporte. Por lo pronto, varios de los legisladores de la oposición ya adelantaron que no están de acuerdo con la iniciativa.

Entonces, con un fondo anticíclico que no es inacabable y un aporte solidario, que es por única vez, pero nada seguro ¿cómo es que Ziliotto se jugó a hacer los anuncios que hizo, que van en línea con su apuesta a la producción, a las pymes y al trabajo, contrastando con el modelo concentrador, libertario y dolarizador?

Escuche, el «Ruso» advierte que gobernadores, intendentes y hasta organizaciones gremiales empresarias y sindicales ya no toleran el dañó en exceso que les causa constantemente el Poder Ejecutivo Nacional y, que todas esas formas de representación que permanecían dormidas, se han puesto en movimiento.

También que la crisis económica se agrava, con expresiones variadas pero convergentes. Cifras de caída del consumo, deterioro del salario, baja en la producción, aumentos desmedidos de productos o servicios tan esenciales como alimentos, medicamentos o seguros de salud (prepagas). Y que, encima Milei niega o desconoce la crisis celebrando que «la inflación está bajando» y que las cuentas públicas están alcanzando el «ansiado equilibrio» antes de lo pensado.

Ziliotto observa que la Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía. Que ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, la recesión se va imponiendo aceleradamente y además de decenas de miles de suspensiones y recortes de sueldos, hace que las empresas ya estén quedándose sin caja. Que a Arcor le hayan bajado las ventas un 25%, que a las automotrices se les hayan caído en un 35%, que Acindar -la segunda multi-siderúrgica más grande del mundo- haya anunciado el parate de su actividad por 30 días en todas sus plantas, son datos muy significativos que han ido generando que el mercado empiece a hablar de la transitoriedad del gobierno de Milei, y cuando «el capital» empieza a decir que esto no camina…

Pero además el gobernador tiene claro que la catástrofe social no permite gobernabilidad y en breve pueden pasar cosas muy extremas y violentas. Y sin gobernabilidad nadie podría continuar. Y hoy, ya los grupos económicos quieren gobernabilidad, EE UU quiere gobernabilidad, el FMI quiere gobernabilidad.

Y hasta el Papa empujó a los jueces, a que tengan firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos porque la paz es una construcción de todos los días. Y advirtió que «no alcanza con la ligitimidad de origen, el ejercicio del poder tambien debe ser legítmo. El poder no sirve si no construye sociedades justas y dignas».

Ziliotto ha estado viajando como nunca en los últimos dos meses y ha escuchado en cuanto mentidero se quiera, lo que dicen desde el Fondo Monetario y Wall Street hasta algunos de los miembros del “ala política” del mileísmo, que mediante la provocación permanente, el aislamiento en un liderazgo de secta y la imposibilidad de exhibir un solo resultado popular a favor, en tiempos de paciencia cada vez más cortos, no hay chances de que esto dure.

Definitivamente el gobernador asumió en la legislatura los compormisos que asumió, porque está convencido de que en poco tiempo Milei dejará de ser presidente de los argentinos.

Con ese espíritu fue Ziliotto el viernes a la Cámara de Diputados y dijo su discurso en medio de un clima ordenado y serio -sólo a Alicia, la eterna militante del barrio Aeropuerto se la escuchaba vitorear lo que el mandatario decía- que contrastó con lo que le tocó vivir unas horas después cuando en el Congreso, Milei leyó el suyo, sólo para sus festejantes.

Y si motivos tenía el gobernador para estar seguro que los tiempos se le acortan al presidente, lo que escuchó esa noche, naturalmente le potenció la convicción.

Es que ese discurso con una ausencia absoluta de toda mención y anuncio sobre los ingresos devastados de una mayoría de la población, se limitó a los insultos de siempre, esta vez con los sindicalistas como blanco predilecto, y a proponer ese contrato de adhesión, como bien calificó el constitucionalista Gil Dominguez al «Pacto de Mayo», que impuso firmarlo en Córdoba, porque ahi nació «conan».

El famoso «Pacto» es a todo o nada, Milei no propone ninguna negociación. Pone como condición que los gobernadores manden a sus legisladores a aprobar el paquete de medidas de la ley omnibus y que firmen un nuevo pacto fiscal, con un nuevo régimen previsional que contempla el reingreso de AFJP y una reforma en el sistema impositivo en la coparticipación. Dijo que será el fin de la coparticipación porque la Nacion recauda impuestos que no tiene por qué compatir con las provincias, que son autónomas y se las deben arreglar con la suya.

Presentado como Pacto del 25 de Mayo, es toda una extorción -la de girar plata a las provincias a cambio de resucitar el aprobado a la Ley Ómnibus- que lo pone, por más que fanfarronee, tambaleante sobre la cornisa. Dice «acuerdan o voy a dar batalla hasta las últimas consecuencias, van a conocer un animal que nunca vieron». Milei entiende que la casta se va a defender y entonces aparecerá ese animal, «si ustedes lo quieren lo tendran» agita, para después decir que irá hasta el final que «será el éxito o el ostracismo», amenaza. Y ahí está el huevo y no lo pise. ¿Qué es el ostracismo sino el abandono?

No tiene éxitos económicos para mostrar. No tiene forma de resolver los conflictos sociales sin represión. Y va a haber mas represión con una legitimación cada vez más fuerte,que está dispuesto a seguir profundizando, de que la violencia es parte de la politica. No tiene el apoyo del Congreso porque lo desprecia. No miró ni saludó, ni les dirigió la palabra a los integrantes de la CSJ, que de acá al 25 de mayo se tendrá que expedir con fallos definitivos sobre la constitucionalidad o inconsttucionalidad del DNU o el fallo neuquino que rechazó la reforma laboral o la retencion de fondos coparticipables a Chubut.

Pocos apuestan a la capacidad psíquico-ejecutiva de Milei para sostenerse en su cargo, todos creen que lo del 25 de mayo será definitorio y de acuerdo a eso se mueven desde el gobierno nacional. Cuentan con el convencimiento de que la decena de mandatarios de Juntos por el Cambio -incluido el gobernador de Chubut, Nacho Torres que nunca dejó de ser del PRO con todo lo que eso significa- les dará su apoyo y convocarían a los demás gobernadores a dialogar. «Hay un llamado al diálogo pero yo no lo veo genuino, creo que está condicionado», dijo la vicegobernadora Alicia Mayoral. «No es posible acordar si antes no se respeta la constitución, los consensos no devienen de la imposición» dijo Ziliotto que ha demostrado en estos meses libertarios que sabe distinguir una sensata negociación de una lisa y llana traición.

Definitivamente será muy difícil que Milei llegue al 25 de mayo, que es la próxima referenca política, la próxima parada simbólica de este recorrido que debería ser de cuatro años.

Y respecto a ese pacto, es absolutamente inviable porque no hay ningún pacto que pueda funcionar, cuando por debajo reina el hambre y la desazón entre las personas. Acá el único pacto posible es un pacto de integracion social, es un pacto de alimentos para todos, es un pacto de emergencia, pero no emergencia en beneficio de los sectores concentrados y de los mercados, sino emergencia para una justicia básica para nuestra población. Dignidad, trabajo, alimento, vivienda…si no hay eso, no hay pacto que funcione. ¿No le parece?

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios