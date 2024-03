Llamado de Milei a las Provincias: “ojalá podamos lograr un diálogo no condicionado”

Compartir esta noticia:

La vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral, bregó por un diálogo “no condicionado” e “institucional” con el presidente Javier Milei, que, hasta ahora, se ha dedicado a denostar, insultar y a apropiarse de los recursos de las provincias.









Sobre el encuentro del viernes con el Presidente, Mayoral le dijo a Plan B que espera sea un diálogo con posibilidades de ser escuchados: “Ojalá que podamos lograr un diálogo no condicionado, lo vamos a necesitar si es verdad que queremos un país democrático, sano e institucional”, señaló.

Por otra parte, alertó de una problemática social como la que este lunes planteó di Nápoli en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

“La intendenta lo está enfrentando, hay más gente con necesidades y también el tema de los alquileres, como mencionó en su discurso el intendente de Santa Rosa. Esta situación de los alquileres es una problemática día a día, pero con el acompañamiento del gobierno provincial, hasta el momento, se está pudiendo. Lo que nunca se sabe es hasta donde se va a llegar”, declaró.

— ¿Cómo imaginas el trabajo en la cámara, donde hay un empate, y que en Santa Rosa la oposición ya usó la herramienta del quorum?

— La verdad es que la estoy imaginando desde el día que supimos cómo quedaba el número. Hasta ahora hubo diálogo, pero aún no nos encontramos en el trabajo legislativo. Quizás con este proyecto sea el primer momento en que nos encontremos en comisión.

— ¿Pero crees que va a haber diálogo?

— Si desde la Cámara no podemos dialogar, no podemos acordar, entonces no podemos defender ningún marco democrático. Si pasara eso, ya no hablaría de la gente, sino de nosotros, los representantes de todos los partidos que componemos el Poder Legislativo.

