Piden la restitución de sus hijos: “nos nos dan información, queremos una respuesta positiva”

Una joven pareja se presentó en la Ciudad Judicial a pedir información de sus dos hijos menores, excluidos del hogar. Temen que los den en adopción.

Víctor Juárez y Yésica Herrera se presentaron esta mañana en el Juzgado de Familia para reclamar por sus hijos. El equipo de Niñez determinó la exclusión del hogar por los conflictos con la ley de sus padres.









“En niñez dicen que no estamos aptos para criarlos porque estuve preso. Pero ahora estoy libre y queremos a nuestros hijos”, indicó el padre.

“Los tienen en un hogar. Nos dijeron que los llevaban al hogar por seis meses y ya pasaron nueve meses. Nos pusieron una restricción de acercamiento. Presentamos a mi mamá y a una tía para que pudieran verlos y lograr la restitución, pero no pasó nada. Nunca las llamaron. Dicen que mi mamá no puede, pero a la tía si la consideraron apta”, contaron.

“Al más chiquito cuando lo sacaron tenía 2 años y 6 meses y el más grande tiene 9 años. Cuando los pudimos ver, el chiquitito lloraba, estaba todo paspado, la cara sucia. Estaban mal cuidados”, indicó

“En niñez nos maltrataron, nos tratan mal, no nos dejan verlos, no nos dan información. A la tía que vive en Mercedes, San Luis, la aceptaron como apta, pero no se los dieron”, resaltaron.

“Nosotros los podemos tener, los extrañamos, lloramos todos los días. Queremos la restitución, que haya un plan para volver a verlos hasta que nos los devuelvan. Ahora tenemos audiencia, pero en la justicia nos dicen que falta un informe de Niñez”

“Nunca hay jueza, nunca hay nadie, queremos una respuesta positiva para que la tía, aunque sea se pueda acercar a ellos. Si no nos atienden, nos vamos a encadenar”, afirmaron.

