Advertencia de Francos: el Gobierno podría cobrar Ganancias de forma retroactiva si no se aprueba la ley ómnibus

El ministro de Interior argumenta que la medida de 2023 era para el período fiscal de este año y hay cuatro meses que no se cobraron.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que el gobierno de Javier Milei podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva por defectos en la ley que impulsó el exministro de Economía Sergio Massa cuando era candidato a presidente y luego fue aprobada por el Congreso.









El funcionario de la administración libertaria argumentó que la quita de retenciones a las empresas y trabajadores en relación de dependencia era para el período fiscal de 2024, por lo que hay cuatro meses de 2023 en los que no se cobró el impuesto.

“Toda esa gente que quedó en esa situación, en realidad, si no se soluciona el tema con la ley [ómnibus], va a quedar sujeta a pagar por ese trimestre, esos tres meses, cuatro meses del año 2023. Van a quedar sujetos al pago porque es el periodo fiscal 2023, y la ley lo planteó a partir del periodo fiscal 2024. Es un tema que hay que solucionar”, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia.

La ley ómnibus es la principal condición para que esta retención retroactiva no ocurra, ya que el proyecto, que volvería al Parlamento, incluye un capítulo fiscal con la restitución del impuesto. “El impuesto a las Ganancias es el impuesto más progresivo que existe, es un impuesto a los ingresos en realidad. Y existe en todo el mundo, y los organismos multilaterales pusieron el grito en el cielo, como el Fondo Monetario Internacional. Hubo un cuestionamiento generalizado de esa medida”, detalló.

En ese sentido, Francos mencionó que su recaudación es necesitada por las provincias, ya que es un impuesto coparticipable. “La intención del Gobierno es, y además es un impuesto que impacta directamente en la recaudación de las provincias, con lo cual es cierto que las provincias tuvieron una merma, es restituírselos”, destacó.

El proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias que presentó el Massa al Congreso se aprobó en septiembre de 2023 en plena campaña electoral. El exoficialismo eliminó la cuarta categoría. Significa que liberó del tributo a la mayor parte de los contribuyentes.

La norma establece que desde el 2024 solo pagarán el tributo los ingresos superiores a 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales. De esa forma, solo 88.000 contribuyentes pagan el impuesto a las Ganancias, lo que representa menos del uno por ciento del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Pacto fiscal

En el marco del Pacto de Mayo que propuso el Presidente para con las provincias, también incluye la sanción de un paquete fiscal debido a la reducción de la recaudación por la eliminación de las transferencias discrecionales, el subsidio al transporte y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Para avanzar con este tema, algunos gobernadores se reunirán mañana con Francos.

“Con la intención de llegar a puntos de acuerdo sobre aspectos que plantea el gobierno nacional, que son los puntos centrales de lo que es la ley ómnibus. Y por otro lado, tratar también los temas fiscales que las provincias reclaman. Por lo menos, aquellos en los que estamos dispuestos a avanzar. Por supuesto, los gobernadores vienen con sus reclamos, también que formularon hace tiempo. Y el Gobierno tiene las limitaciones que le genera la situación económica de crisis del país”, explicó el funcionario.

Asimismo, Francos defendió el proyecto, que es un condicionamiento para el pacto: “Se ha dicho que el presidente no quería negociar nada, que estaba en una posición muy dura. Y la verdad es todo lo contrario. El Presidente presentó un proyecto de ley. Fue discutido, fue debatido, se sacaron un montón de temas para tratar de llegar a puntos de coincidencia. Hasta que al final, cuando fue a la votación, empezaron a quitar todo. Entonces, directamente se dijo, no, ya no tiene sentido debatir esta ley ahora”.

Y agregó: “En este tema, el presidente, para que no se insista en esta posición, queremos llegar a un proyecto de país conjunto, una salida conjunta hacia el futuro, le propuso a los gobernadores, a los legisladores, a los dirigentes políticos, un pacto hacia el 25 de mayo que trate una serie de puntos que tienen que ver con los problemas económicos, que fundamentalmente tiene la Argentina”, continuó.

No obstante, Francos adelantó que “no está en discusión” la coparticipación del impuesto al cheque que habían reclamado las provincias. “No quiere decir que los gobernadores no vayan a proponerlo, pero no es la posición del gobierno plantear ese tema como de discusión”, indicó. Además, tanto la moratoria, previsional, y tributaria, van a estar en el paquete fiscal, mientras que la ley de blanqueo se discutirá “más adelante”. (La Nación).

