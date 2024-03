Con el voto oficialista, el Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivos a $ 715

Compartir esta noticia:

Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó el aumento del pasaje del transporte urbano a $715. A diferencia de la sesión anterior, la oposición, integrada por la Unión Cívica Radical, el PRO y Comunidad Organizada, dio quórum y habilitó el tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo.

La votación terminó empatada 6 a 6 (toda la oposición votó en contra) y desempató la presidenta del cuerpo, Romina Montes de Oca. El nuevo precio del boleto es de $715 por pasaje general. El boleto escolar y del de personas con discapacidad (con el CUS) seguirá siendo gratuito, el de excombatientes y jubilados de Malvinas, a mitad de precio.









Esta mañana el departamento ejecutivo municipal dio las explicaciones que la oposición había pedido.

De la reunión participaron los bloques del PRO, UCR y Comunidad Organizada, junto al titular del EMTU, Emmanuel Alfayate, la secretaria de Gobierno, Carmina Besga y la contadora general, Ana Amrein.

La oposición le dijo a Plan B que la información recibida hoy “es la que reclamábamos en la sesión extraordinaria”

Los bloques opositores dieron el quórum y fijaron su posición en el recinto.

El debate.

El presidente de la bancada del Frente Justicialista Pampeano, Francisco “Panky” Bompadre, fundamentó los motivos del aumento y señaló que “debemos autorizar el aumento para que el servicio siga siendo de calidad, para que no se recorten frecuencias, para que los kilómetros recorridos por las líneas, san las mismas que hoy se están haciendo”, dijo el edil.

“El aumento mantiene al boleto entre los más baratos del país. El Municipio hace un esfuerzo muy importante porque se subsidia el 100 % del boleto de los estudiantes de todos los niveles y a las personas con discapacidad con certificados. Se mantiene el subsidio del 50 % a jubilados y excombatientes”, enumeró.

“Nadie puede desconocer el aumento en el combustible, de salarios en paritarias con el gremio UTA, el costo de la vida, y debemos considerar que el gobierno nacional, en una actitud caprichosa, elimino el fondo compensador al otro día que no pudiera obtener la aprobación de la ley ómnibus”, indicó.

Nancy Fabiana Castañiera, de Comunidad Organizada, dijo que “lamento no haber llegado a un acuerdo para conseguir un equilibrio en el precio. Entiendo que hay que aumentar, pero no semejante aumento para el bolsillo de los usuarios. En el momento de la municipalización del servicio advertimos que era apresurado, que había que planificar a futuro y hoy, el tiempo nos da la razón”.

Por su parte, Juntos por el Cambio sorprendió al pedir un subsidio al boleto, cuando adhieren al ajuste del gobierno de Javier Milei, que ha eliminado todos los subsidios.

El presidente del bloque UCR, Diego Camargo, fundamentó el voto negativo, pero reconoció que “hay un núcleo de coincidencias, entendemos que hay que aumentar, los precios han aumentado, se han ido por las nubes. No podemos discutir eso. Nuestro bloque no va a acompañar porque no estamos de acuerdo que el usuario tenga que afrontar el 100 por ciento del costo cuando hoy soporta el 50 % de ese mismo costo”.

“No compartimos pero si entendemos que se debe aumentar, no discuto la estructura de costos, pero discutimos quien paga lo que tiene que valer el servicio de transporte. No estamos de acuerdo que el usuario tenga que absorber en su totalidad el aumento”, dijo la presidenta del bloque del PRO, Fernanda Oddi.

