Multitudinaria manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora en Santa Rosa

El movimiento feminista protagonizó una masiva manifestación este viernes en Santa Rosa en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.









Contra la avanzada antiderechos, el DNU, la ley ómnibus y el ajuste del gobierno de Javier Milei, un centenar de mujeres adhirieron y se movilizaron esta tarde en la capital pampeana.

La jornada de lucha comenzó esta mañana con el paro en los lugares de trabajo y continuó durante todo el día. Por la tarde, se concretó el acto en Plaza San Martín, frente a las escalinatas de la UNLPam, donde se montó el escenario y luego la movilización.

Desde temprano comenzaron las primeras intervenciones artísticas, culturales y políticas. Se llevó a cabo una radio abierta y se colgaron banderas y pancartas con diversos mensajes en defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia patriarcal, y en mayor medida contra las políticas de hambre y los ataques y discursos de odio del gobierno de La Libertad Avanza.

A las 17 horas comenzó la concentración sobre calle Gil y Plaza San Martín, donde se acomodaron las distintas organizaciones a la espera de la lectura del documento que se realizó a las 20 horas.

Tras la lectura, se realizó una multitudinaria manifestación por las calles de la ciudad al canticos contra Milei y sus políticas.

Sin aborto legal, no hay libertad

La campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocó a no dar “ni un paso atrás en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, frente a la intención del presidente Milei de derogarla.

“Este 8 de marzo, día internacional de las mujeres y disidencias sexo genéricas trabajadorxs, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, salimos a las calles de todo el país con el pañuelo verde bien arriba y con orgullo para reafirmar que la marea feminista y transfeminista sigue viva y en movimiento defendiendo los históricos derechos conquistados”, señalaron.

“Este gobierno coloca a los movimientos feministas, transfeministas y de las disidencias sexo genéricas como “ enemigos públicos” lo cual configura un gravísimo ataque indiscriminado desde el Estado hacia un grupo poblacional. Nos ataca intentando derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, negando la desigualdad de género y desconociendo los pisos de derechos e igualdad alcanzados en décadas de lucha. Así desmantela los programas de asistencia para mujeres y sus hijes víctimas de violencia de género, achica presupuestos e impide la provisión de insumos básicos de salud sexual y reproductiva como métodos anticonceptivos orales, DIUs, preservativos, medicamentos para abortos seguros como la mifepristona y el misoprostol y los instrumentos para AMEU, intenta cercenar el uso del lenguaje inclusivo y atenta contra la Educación Sexual Integral (ESI) y el plan ENIA con desfinanciamiento y vaciamiento de sus equipos de implementación”, manifestaron en el documento difundido para este 8M.

“Desde estos sectores antiderechos en alianza con las iglesias, vuelven con el viejo argumento de la defensa de la “vida humana” mientras hambrean a las niñeces, adolescencias, a personas con discapacidad, a personas adultas y mayores, con más desocupación, inflación, tarifazos, jubilaciones y salarios de miseria, desfinanciamiento de la salud y la educación e imposibilidad de acceso a una vivienda digna. No les importa la vida de nadie, es el puro odio a la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, libertad que hemos conquistado las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y personas no binarias. Por eso este 8M gritamos: ¡Sin aborto legal, no hay libertad! Ni un paso atrás con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Exigimos al Estado nacional y a las provincias que garanticen el acceso al aborto legal, seguro y gratuito y a la anticoncepción en todo el territorio nacional con insumos y presupuesto suficiente”, denunciaron.

