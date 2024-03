Ya murió un hombre en Salta: cinco pampeanos sin respuesta de la DASE, cerrada por Milei

Compartir esta noticia:

Cinco personas que viven en La Pampa dependen del funcionamiento de un área nacional que cerró Javier Milei, y abandonó a su suerte a personas enfermas con tratamientos muy costosos. Esta semana, murió un joven dirigente vecinal de cáncer porque el actual gobierno le cortó el tratamiento.









El Centro de Referencia de Santa Rosa es también es la sede provincial de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargada de atender a personas que tienen enfermedades o necesidades que no cubren las obras sociales. El caso más conocido es el de pacientes oncológicos o de enfermedades de largo tratamiento.

Desde que asumió Javier Milei, Argentina abandonó a su suerte a esos pacientes. De hecho, Salta ya tuvo el primer muerto del país por el ajuste del gobierno nacional: a Aldo Javier Pinto lo condenaron a la muerte al no comprar los medicamentos que necesitaba para el tratamiento del cáncer.

En La Pampa, cinco personas se acercaron en enero al CDR, que hoy Milei quiere cerrar, pero se fueron sin respuestas.

Acá vinieron cinco personas por la DAGSE, pero nosotros no pudimos darles respuestas. Lamentablemente no nos atienden en Nación y les teníamos que pedir disculpas a las familias. No teníamos respuestas”, señalaron desde el CDR Santa Rosa.

“No tenemos diálogo, no tenemos comunicación ni instrucciones desde que asumió el actual gobierno nacional. Lo vaciaron”, lamentaron.

Aldo Pinto murió en Salta por el ajuste criminal de los libertarios. Si Milei no revé su situación, puede repetirse en todo el país. En La Pampa, ya hay cinco personas que, desde enero, no reciben la respuesta que hasta hace tres meses les daba el estado.

