Contra el ajuste y la violencia de Milei: el documento del 8M en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

A continuación se comparte la declaración de las organizaciones por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Santa Rosa.









Este viernes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se concretó una multitudinaria manifestación en las calles de la capital pampeana.

La misma se da en un momento en el que el gobierno nacional persigue, reprime y pretende avanzar contra le ley de Aborto, la educación sexual integral, la perspectiva de género, y aplica políticas económicas perjudiciales contra el pueblo pero particularmente a las mujeres, las disidencias y las infancias.

El documento completo:

8 de Marzo Verde:

LA LIBERTAD ES NUESTRA y NO LA GOBIERNA EL MERCADO.

¡El Feminismo y el Transfeminismo avanzan: Ni un paso atrás!

1) Este 8 de marzo nos encuentra a las organizaciones feministas y abolicionistas en estado de alerta y resistencia ante el brutal ajuste y la violencia del gobierno de Milei. La eliminación de la perspectiva de género, los proyectos de privatización y los discursos anarcocapitalistas, la amenaza de cierre de organismos del Estado como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el ataque a organismos sociales y el recorte de programas sociales, atentan contra la dignidad del pueblo, y nos impulsan a multiplicar nuestro grito: ¡ni un paso atrás!!

Marchamos para enfrentar las nefastas políticas sociales y económicas de este gobierno y alertamos sobre su ataque contra cada los derechos conquistados por el movimiento feminista y transfeminista mediante el proyecto de la Ley Ómnibus, el DNU y el protocolo represivo de Patricia Bullrich

2) Las decisiones políticas y económicas de este gobierno ya están provocando un enorme sufrimiento para nuestro pueblo, especialmente para las mujeres y disidencias, niñeces y jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Mientras Milei repite insistentemente la palabra libertad, es alarmante el empeoramiento en las condiciones de vida de los sectores populares y la mayoría trabajadora, consolidando una descomunal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía.

La libertad que pregonan es para unos pocos y lo que avanza es el hambre, la crisis habitacional, el costo de los medicamentos, del transporte y de la energía, la devaluación de los salarios y de las jubilaciones, los despidos y el recorte de los programas sociales. Mientras pretenden entregar nuestra soberanía y avasallar los derechos democráticos, amenazan con suprimir conquistas que han sido el resultado de la lucha popular, para hacernos retroceder hacia una sociedad más desigual, más injusta y más brutal. Pero no vamos a permitir que avancen sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

3) Las mujeres y diversidades trabajadoras, sindicalistas y feministas que luchamos por la justicia social ya somos una presencia ineludible en el movimiento nacional y popular, y sabemos que la persecución de la organización colectiva y la represión de la protesta social son parte inescindible del programa de este gobierno autoritario, oligárquico y vendepatria. Desde esta identidad, nos convocamos para no retroceder, para organizarnos, y en unidad construir este 8 de Marzo como un momento fundamental en la resistencia contra las medidas antipopulares, antifeministas y empobrecedoras del gobierno de Milei.

4) No hay libertad en las expresiones de ataque a las mujeres y disidencias, y en la burla a las personas con discapacidades. No hay libertad cuando se ataca a todes les trabajadores que viven en la permanente incertidumbre. No hay libertad si las niñeces tienen miedo de salir a la calle, si no pueden caminar ni jugar tranquilas en los barrios por miedo al acoso y al hostigamiento, si no pueden ir a la escuela con la panza y la mochila llena, si no pueden estudiar porque en los barrios populares muchas familias dependen de las viandas para su alimentación, y la mayoría de quienes se encargan de abastecer este derecho básico son mujeres en situación de vulnerabilidad.

5) No hay libertad sin el acceso a la educación pública con justicia social, laica, gratuita y de calidad en todos los niveles, herramienta fundamental de cambio social. Hoy, les docentes somos víctimas de la persecución y hostigamiento mediático y gubernamental mientras recortan presupuestos y partidas

¡¡No hay libertad sin E.S.I.!! Es un derecho fundamental de nuestras infancias y juventudes, y vamos a defenderla y garantizarla, porque nunca habrá libertad cuando sólo avanzan la desigualdad, el fascismo, la opresión, la violencia, el machismo y un brutal capitalismo. Este gobierno neo conservador que ajusta y/o desfinancia políticas públicas de género, es una permanente máquina de impedir derechos: se opone al divorcio, al casamiento igualitario, al aborto, a la ley de identidad de género, al cupo laboral trans, entre otras conquistas. Con el proyecto que busca imponer, sólo hay libertad de mercado para que el mejor postor decida cómo vivimos, cuándo comemos, si estudiamos y hasta si tenemos el derecho de existir.

6) No hay libertad si este sistema perverso que se quiere imponer promueve la trata de personas y la dificultad para las víctimas y sus familias de denunciar la captación para las redes de prostitución y explotación sexual. No hay libertad con miedo: la violencia machista se cobra vidas diariamente. Cada día sufrimos las violencias de este sistema sobre nuestros cuerpos: nos asesinan, violan, abusan, secuestran y explotan. Ya se registraron 58 femicidios desde el 1° de enero al 28 de febrero del 2024, un femicidio cada 27 horas.

En este año, cuando se proclaman todo tipo de emergencias, las mujeres y disidencias no reciben la atención del Estado; por el contrario, vemos cómo el gobierno desmantela ministerios, des-jerarquiza las políticas públicas de prevención y capacitación (Ley Micaela), mantiene y profundiza la brecha salarial, congela y cierra programas como el Acompañar.

7) Nunca la tuvimos fácil, porque históricamente las luchas las venimos dando en nuestras casas, en nuestras camas y en las calles, pero este gobierno en particular nos ha declarado la guerra a mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales, no binaries y a toda disidencia por fuera de la norma heterocis dejando al descubierto que la opresión y la violencia avanzan con sus políticas. No quieren que existamos, suprimen el lenguaje que nos nombra, nos atacan en escenarios de política internacional y en cuanta oportunidad tienen, ¿y encima se quieren adueñar de la palabra libertad?

7 b) A todos esos sectores les respondemos con nuestras existencias, con esta contundente marea que ocupa las calles de cada rincón de un país que viene llorando hace rato, pero que hoy lucha por quienes no están, por quienes están en peligro, por quienes tienen miedo, por quienes están quebrades internamente porque el monstruo es demasiado grande y han perdido todas las esperanzas. Los cuerpos y la pacha, nuestros territorios, están en disputa y en venta, pero respondemos marchando para contagiar nuestras convicciones y nuestro fuego, que prenderá muchos fuegos en los corazones abatidos. Son nuestras banderas Zoe López, Diana y Lohana, junto al grito de: ¡La libertad es nuestra y el transfeminismo avanza!

8) ¡La libertad es nuestra! Nuestros orígenes son políticos y sociales. Tenemos nuestro lugar en las calles del mundo, donde salimos a reclamar por nuestros derechos y reivindicamos hoy más que nunca, en el Día de la Mujer Trabajadora, las condiciones de trabajo dignas. Exigimos que el trabajo de ama de casa sea reconocido, porque el cuidado es trabajo, porque queremos jubilaciones dignas para las mujeres que fueron amas de casa y demandamos educación pública, gratuita y de calidad para nuestros hijos e hijas.

Sin el Programa Potenciar Trabajo o la tarjeta alimentar crece el hambre de las personas desocupadas y precarizadas, consideradas descartables para este sistema, y que son sostenidas por los comedores y merenderos que ya no dan abasto por la cantidad de gente que se suma diariamente, y por la falta de alimentos que no llegan debido a las decisiones políticas de este gobierno.

Ante esta crisis que afecta a amplios sectores de la población, es un objetivo clave nuestra lucha lograr la derogación del DNU 70/23

9) Libertad es decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, como lo establece, desde 2020, la Ley 27610, que despenaliza y legaliza el aborto y reconoce la autonomía sexual y reproductiva a las mujeres y personas gestantes. Debe ser aplicada sin trabas en todo el territorio nacional. Históricamente, hemos cuestionado que el sistema patriarcal nos impusiera la reproducción y las tareas de cuidado como un destino único. Lamentablemente, esa posición fue reafirmada por el actual presidente en su discurso del 1° de marzo, en el Congreso.

El objetivo principal de nuestra lucha fue terminar con la hipocresía del sistema que nos imponía la clandestinidad de aborto a costa de nuestras vidas. Hoy, a partir de la aplicación de la Ley han descendido los embarazos en la adolescencia y las muertes por abortos inseguros.

Repudiamos y denunciamos que se facilite a sectores de las Iglesias Católicas y Evangélicas su infiltración en hospitales, escuelas y en comedores populares. No debemos olvidar la tortura ejercida contra las niñas que transitan embarazos forzados, obligándolas a gestar y a parir, mientras sostienen el encubrimiento de curas y pastores abusadores de menores. Una vez más exigimos: ¡Separación de las Iglesias y el Estado!

¡Más que nunca decimos: “Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”!

Este 8 de Marzo Verde, en el marco de la huelga general feminista internacionalista, nuestros pañuelos, consignas y banderas inundarán las calles y las plazas, para marchar junto a las todas las organizaciones construyendo en unidad, con fuerza, alegría y creatividad la defensa de todo lo conquistado, y exigiendo que se cumplan las leyes que protegen los derechos de las niñeces, las adolescencias, las mujeres y las disidencias sexo-genéricas.¡Ni un paso atrás!

¡El aborto es Ley y la Libertad y la lucha, siempre y por siempre, serán nuestras!

Este 8 de Marzo DECIMOS:

-NO al DNU 70/23. NO al cierre de TELAM. ¡NO al ajuste contra lxs trabajadorxs y jubiladxs!

-NO al ajuste a la educación y al desfinanciamiento de las Universidades públicas. Pedimos recursos materiales y financieros para obras de infraestructura escolar y para garantizar la plena implementación de la ESI en todos los niveles educativos.

-NO a la declaración de la educación como servicio esencial, porque es un derecho social de nuestros pibes y pibas. NO al recorte de programas socioeducativos.

-NO a la prohibición de la perspectiva de género y del lenguaje inclusivo, que viola leyes y tratados internacionales, y busca invisibilizar la violencia de género y nos oprime

-NO a la Guerras entre Rusia y Ucrania por las implicancias directas sobre nuestros cuerpos y vidas. NO a la masacre de la población en Palestina

-NO al pago de la deuda fraudulenta con el FMI, que nos impone ajuste salarial, miseria, precariedad económica y falta de oportunidades a las mujeres y disidencias, como el retiro de programas Alimentar

-NO a la triple opresión hacia las mujeres de los pueblos originarios

-NO a la exclusión del trabajo formal de las disidencias, que las expulsa a la marginalidad laboral

EXIGIMOS:

-La búsqueda real y efectiva de Tehuel de la Torre. Y Justicia por Sofía Fernández y Nicolás Cristal

Y RECLAMAMOS:

-Trabajo digno, Basta de precarización laboral en el ámbito Público y Privado;Paritarias, libres, Democráticas y con Perspectiva Feminista;

-Salarios y Jubilaciones dignas

-Restitución de todo el artículo del estatuto del empleado público derogado por la Norma Jurídica de Facto. Y plena vigencia de todos los CCT.

-Solicitamos una ley integral de cuidados. Creación de Jardines Parentales en todos los lugares de trabajo, instituciones educativas y en los barrios. Ampliación de las licencias paternales, sin pérdida salarial.

-Pleno Cumplimiento del Cupo e inclusión Laboral Travesti-trans

-Declaración Provincial de la Emergencia en violencia contra las Mujeres y las disidencias sexo genéricas

-Urgente reforma judicial con perspectiva de género y de derechos humanos.

-Impulsar el tratamiento del Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia y al Gobernador Sergio Ziliotto, que fija el ingreso al estado de las víctimas de violencia de género, en los cargos de los condenados exonerados

-Cumplimiento del convenio 190 de la OIT y su Recomendación Nº 206. ¡No a la violencia institucional!

-Implementación de la Guía provincial para el abordaje de la Violencia de Género y de Protocolos efectivos, con presupuestos acordes y responsables en el ámbito estatal y municipal

-Multifueros para que las condenas y las denuncias de violencia y abusos sexuales sean unificadas a la hora de dictar sentencias.

-Implementación de políticas públicas con perspectiva de género en todos los niveles del poder ejecutivo y judicial (Ley Micaela). Adecuada aplicación de Protocolos para afrontar la violencia que sufrimos en todas sus formas, por el hecho de ser mujeres, originarias y por disidencias sexo genéricas. ¡Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios!

-Que se ponga en vigencia la ordenanza municipal del Programa de protección de las víctimas de trata y Prostitución en el ámbito de Santa Rosa.

-Ley de erradicación del sistema prostituyente que contemple la restitución de derechos y políticas públicas para prevenir la prostitución, no sancione ni persiga a las personas prostituidas.

-Garantizar la cobertura económica de las personas que percibían el Potenciar y el Acompañar.

-Tierra, techo y trabajo para todes.Modificación a la Ley de alquileres, donde las mujeres con hijos y las disidencias sexo genéricas no sean discriminadas. Exigimos luz, agua, vivienda digna, acceso a la tierra para vivir y producir para el barrio El Amanecer, y un Estado más presente en los territorios. Feminismo y Agroecología para el cambio social.

-Políticas públicas para los territorios rurales, compuestos en su mayoría por mujeres campesinas productoras del alimento agroecológico. Acceso a la tierra y a los servicios

-Implementación de la ley 27610 en todo el territorio nacional que garantice el acceso a los servicios de salud y a medicamentos. Continuidad del plan ENIA y provisión de anticoncepción gratuita en todo el país. Acceso a tratamientos de hormonización para personas trans

-Difundir el acceso a la ILE e IVE y la Línea Pampeana de Asesoramiento (2954-595392),

-Libertad a las presas por eventos obstétricos. Solicitamos intervención de las Áreas Mujeres, Género y Diversidades en estos procesos judiciales

-Impedir que las niñas sean obligadas a gestar y a parir y proceder a la reparación integral cuando no se les garantiza lo establecido por la Ley

-Prevenir el acoso judicial de sectores políticos y religiosos antiderechos contra el cumplimiento de la ley 27610.

-Difusión y aplicación integral de la Ley de los 1.000 días para la Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, en su texto original

-CUMPLIMIENTO de la ESI en todos los niveles, con perspectiva de género, feminista, abolicionista, que incluya contenidos sobre IVE/ILE.

-Exigimos sanciones para el recrudecimiento de la violencia política contra las mujeres y diversidades, que incluye violencia verbal y discriminatoria

-Impulsar la real inclusión de mujeres y disidencias a la gestión pública y la política. Además de la reparación histórica.

-¡Libertad a todas las presas políticas!

Porque ¡LA LIBERTAD ES NUESTRA!, las mujeres y disidencias seguiremos trabajando para proteger y defender el cumplimiento de los DERECHOS adquiridos y luchar por los que aún no hemos alcanzado. Por ello este 8 de Marzo paramos, porque aún la Deuda y la Falta de Justicia es con NOSOTRAS y NOSOTRES!

Adhieren:

ATE La Pampa, CTA Autónoma L.P., UTELPA, CTA de Lxs Trabajadores; SiTraSap; SiTraJ La Pampa; APEL; ADU La Pampa; Sitep; CGT La Pampa; Mujeres de la Corriente Clasista y Combativa La Pampa; Promotoras en Prevención de Violencia de Género CCC La Pampa; Campaña por la Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres La Pampa, CEPA, JCR La Pampa; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; Catedra Libre y Extracurricular de ESI y Derechos Sexuales y Reproductivos de la FCH – UNLPam; Desafíos y Compromisos La Pampa; Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos Andrea; RED PAR La Pampa; Patria Grande La Pampa; Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UNLPam); Territorios en Desarrollo; Espacio de Genero Y Diversidad de FTV Miles; Juntas para ser Libres y AMADH La Pampa; Movimiento Mayo; Lxs ATs Pampa; UTT La Pampa; Mujeres Desde el Pie La Pampa; Mujeres por la Solidaridad; Ronda de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas; R.I.L.A.(Red de Identidades LésbicasAutoconvocadas); Pampa Trans (Personas Trans y No Binaries La Pampa); Memorias Maricas Pampeanas; Socorro Santa Rosa La Pampa; Sindicato de Prensa Zona Sur La Pampa; Radio Kermés 106.1; Asociación Civil El Ágora; C.I.K. (Cooperativa de Contenidos Integrales Kermés); Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei; Colectiva Encuentreres; Desayunador Comunitario Villa Germinal; Multisectorial 24 E; Red de profesionales de salud por el derecho a decidir; Pan y Rosas (PTS e Independiente); Muralistas políticas Pampeanas; Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en lucha La Pampa; Movimiento Popular La Dignidad; Multisectorial de Mujeres Sindicalistas, Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario EL REFUGIO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios