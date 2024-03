Emily And llega a La Pampa y estará en Santa Rosa y General Pico

Compartir esta noticia:

La cantautora estadounidense radicada en Buenos Aires llega a la provincia para compartir sus canciones encendidas en una serie de conciertos imperdibles.

A siete años de haber llegado a Buenos Aires desde su Estados Unidos natal, Emily And está a punto de enfrentar otro viaje que será tan importante como aquella mudanza a nuestro país. Tras haber editado 10 discos, llenar tres veces La Tangente en C.a.b.a., y de hacerse conocida y querida en la escena independiente de Buenos Aires, a mediados de marzo la cantautora sale de gira con su guitarra para visitar nuevas provincias y ciudades, entre ellas, Santa Rosa y General Pico. Emily vuelve a su formato de folk íntimo y apasionado y toma la ruta para conectar, compartir y conocer a la audiencia de La Pampa con sus canciones dulces y profundas y una energía sin igual.

Tras una decena de álbumes, donde se puede apreciar su activa búsqueda y crecimiento -y donde mantiene su esencia pero sin nunca repetirse-, Emily And busca reformularse una vez más y volver al núcleo de las canciones, esas que nacen en su guitarra y su voz, Volver a ese indie folk pop de núcleo íntimo y pasión compartida con el que grabó sus primeros discos, y donde nacen todos sus temas. La artista estará de gira versionando algunas de sus más de 200 canciones (alguna vez fue apodada «El Salmón Yankee», comparándola con Andrés Calamaro) en este formato tan candente como acogedor que pondrá a más de uno a cantar. Por ejemplo, Emily aprovechará para compartir con los pampeanos las canciones de La Manija, su último Lp a la fecha, que recibió excelentes reseñas del público, la crítica, y sus colegas. colocándola en lugar destacado en la música alternativa de nuestro país.

Emily And consiguió en La Manija un punto alto de su expresión, mostrando un gran trabajo de composición, interpretación, sonido y producción. Este es un registro sumamente diferente de sus anteriores discos, donde a su vez todas las canciones incluidas son disímiles entre sí. Podemos encontrar el grito punk de «A llorar», la oscura y reflexiva «La intimidad(a)», la melancólica de «En el invierno las cosas se complican»… y varias más. En las letras, por su parte, la cantante desarrolla su visión política de las relaciones afectivas, con canciones que dialogan entre ellas, rondan un mismo concepto, y/o se complementan. Líricas sensibles pero nunca cursis, entre la catarsis y la reflexión.

Emily no estará sola en su paso por la provincia, ya que compartirá escenarios con la cantautora local Epu Newen. Dueña de una voz única, un gran carisma, canciones encantadoras y una presencia luminosa, Emily And llega a La Pampa. Recomendamos contagiarse La Manija y no dejarla pasar.

Acerca de Emily And

Emily And es el proyecto solista de Emily Ann S. McKelvey, cantautora oriunda de Carolina del Norte, EEUU, radicada en Buenos Aires desde 2017, y que recorre desde ese entonces los escenarios de esta ciudad.

Primero lo hizo sola con su guitarra, ejecutando un folk pop / antifolk lúdico y emocional, y fue con este formato que grabó sus primeros siete discos y recorrió todos los escenarios de Bs. As. El gran cambio llegaria con Spilling the Porotos (2021),un álbum de pop luminoso que la llevaría por nuevos caminos y sonidos. Para presentar este álbum en vivo Emily armó una banda de seis integrantes con quienes logró conjurar un estilo enérgico y personal, que va del punk al progresivo, pasando por la balada intimista, el post grunge y el pop.

Fue con este grupo que grabó En Vivo en La Tangente (2023), un disco audiovisual que captura y comparte su nuevo sonido y puesta en escena (Algo que se convertiría de suma importancia en sus shows). Tras tres singles adelantos, en Octubre del 2023 editó La Manija, su último Lp a la fecha, donde reformula una vez más su propuesta, con nuevo sonido y concepto. Para el 2024 decide no tocar en C.a.b.a. y salir a recorrer y compartir su música acompañada sola de su guitarra por las provincias argentinas.

