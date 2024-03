Luego que se divulgara que Milei se aumentó el sueldo el 48%, echó al Secretario de Trabajo

Compartir esta noticia:

El presidente Javier Milei echó al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasim, luego de que se divulgara que el Presidente y todo su gabinete se aumentara el sueldo un 48%.

La decisión fue adelantada este lunes en declaraciones televisivas a La Nación+.

Cabe recordar que durante el fin de semana se conoció que a fines de febrero el Presidente se aumentó el sueldo un 48%, en el marco de un discurso de que “no hay plata”. Conocido el aumento, el jefe de Estado culpó a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien le retrucó si no sabía lo que firmaba, con el Decreto.









La decisión del aumento fue revocada por el Presidente el domingo. “El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados”, planteó Milei declaraciones a La Nación +.

Tras el escándalo generado a raíz de los incrementos contemplados en un decreto que llevaba la firma de Milei, el mandatario explicó: “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”.

NOTICIA EN DESARROLLO

