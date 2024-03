Primeros meses de Milei: “me enorgullece que mis dibujos sean pancarta”

Compartir esta noticia:

El artista, militante y referente comunista, Sergio Ibaceta, dejó su sello en la realidad actual, azotada por los permanentes ataques del presidente Javier Gerardo Milei a la clase trabajadora, a las provincias, a las diversidades, a las mujeres, entre otros sectores sociales. Su mirada política, el dibujo, la inspiración y la obra terminada.

Sergio Ibaceta dibuja de manera cotidiana la realidad que atraviesa el país. Desde el gobierno anterior y desde los primeros meses de gobierno de Milei, varias de sus creaciones, son pancarta en la lucha por defender los derechos que el gobierno de ultraderecha atropella de manera cotidiana.

“Lamentablemente se dio lo que advertíamos y que decíamos que representaba Milei. Un personaje vinculado a un neofascismo, a un modelo ultraliberal, un capitalismo salvaje, llevado adelante por una persona con perversidad, que impulsa un modelo de país que tiene el objetivo de destruirlo y entregarlo a grandes corporaciones económicas, como los mineros, petroleros, las farmacéuticas”, cuenta “el Negro” en su lugar de trabajo de creación artística.

“El supuesto modelo de decir la verdad, ya quedó develado que es una mentira. Miente con lo de la casta, llevó un acuerdo con el PRO, a Caputto como ministro, el responsable del acuerdo con el fondo y de la deuda impagable. Y a Bullrich, que también fue parte de lo mismo”, recuerda.

“Se rodea de lo peor de la política Argentina, en los últimos días con el aumento de sueldos, se demuestra que es un falso, un mentiroso y un agresivo. Mientras destruye y entrega el país, ataca a los gobernadores, al movimiento feminista, ahora cuando venga el 24 de marzo, también van a tener una postura de ataque, tanto él como su vicepresidenta”, alertó el dirigente político, que lleva su análisis a su obra.

“Aquellos que tenemos una visión diferente, vemos con preocupación lo que viene. No tiene que haber un minuto de tregua porque lo que va a dejar es un país devastado, va a estar entregada lo poco que nos queda de soberanía económica, va a incentivar la descomposición social, a subir los índices de violencia y ni hablar del peor efecto, que ya se ha profundizado en estos meses, que es el hambre y la pobreza a valores alarmantes, en la clase trabajadora y en los sectores pobres e indigentes”, lamentó.

“La crítica a los gobiernos anteriores, en especial a los que surgieron con el apoyo del campo popular, es no haber previsto, podido o querido enfrentarse a esta avanzada ideológica individualista. No haber encarado reformas estructurales, no darle respuesta a la gente, no enfrentar al FMI en defensa del país. También el no resolver la cuestión económica. Y te hablo de al menos los últimos 8 años, o un par más, de crisis, de salarios que pierden con la inflación, de representación política y de crisis de alternativa, que generaron un caldo de cultivo y descontento, que aprovechó al fenómeno Milei”, reconoció.

“Las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda, tenemos un desafío para enfrentar esta avanzada ideológica que cuestiona los derechos de las mujeres, los derechos laborales, la memoria y los Derechos Humanos. Tenemos que ir contra estas recetas que dicen que los pobres existen porque se gasta más de lo que recauda, que la inflación es solo por la emisión monetaria”, enumeró.

La creación

“Siempre digo que Arte y política van de la mano. Hoy ante este escenario tan atroz, la imagen aporta a esta batalla de idea y cultural. Desde que asumió Milei, han sido muchos”, cuenta Sergio Ibaceta.

— Muchos de su tus dibujos han sido apropiadas y convertidos en pancarta…

— Es algo que me llena de orgullo. Que alguien tome lo que uno hace, le de su propia vida, le da un sentido a lo que hacemos. Y en parte es un poco la idea, no se trata de hacer lo que me sucede, una catarsis, sino también que sirva para dar e interpretar un mensaje que ya muchos lo están dando y pensando.

Hay pequeños objetos, detalles, que hacen que el resultado final tienda a generar un efecto. Y que sea utilizado por gente que uno no conoce. Además de lo que publica Plan B, se comparte en redes sociales, en páginas nacionales, y generan un gran debate. Si bien la batalla es la participación en las calles, poder expresar en estas plataformas, aporta a la construcción de sentido.

— Un dibujo tiene su tiempo detrás…

— Hay algunos que salen rápidos, por ejemplo, la bomba, fue juntar una bomba y una peluca. Primero hay un momento de pensar, buscar elementos y luego paso a la página. La motosierra, las banderas.

Por ejemplo, ahora se va a venir lo de Malvinas, y ahí soló la idea de instalar el logo de la OTAN y clavar la cruz en la ubicación que tiene la base más grande de Latinoamérica en las islas.

— El de Pedidos Ya…

— El de Pedidos Ya es uno de los que más me gusta, busqué fotos, miré como eran las mochilas, la hice más grandes. Traté de representar a la persona sufriendo y luego le agregué las cadenas, una bicicleta playera, que menos que eso no hay, con las gomas desinfladas, para mostrar la precarización absoluta.

— Hiciste varios de la Ley ómnibus…

— Después del primero, que le puse la bandera de Inglaterra y de Estados Unidos, me llegaron mensajes que me decían que me había olvidado de la de Israel, por el genocidio que está llevando a cabo este año.

También hice una serie de muchas Argentinas, algunas rotas, algunas pisadas, a punto de explotar. Van a aparecer varias Argentinas, como la que Milei le está saltando encima para reventarla.

También hubo uno que es el de la licuadora, que lo hice en lápiz. Lo dibujé cuando no estaba en Santa Rosa, y en el momento de pintarla, mi hija me dijo para qué, así está muy bien. También me nutro de aportes de mi compañera. A veces me lleva un día, y otras, dos o tres días.

